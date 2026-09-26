Джони Деп е неузнаваем! Първи кадри от „Day Drinker“ с Пенелопе Крус

Появи се първият трейлър на „Day Drinker“ – свръхестествен трилър за отмъщение с Джони Деп, Пенелопе Крус и Маделин Клайн. Филмът бележи и едно от първите големи завръщания на Деп към главните роли в студийни продукции от години.

Режисираната от Марк Уеб лента разказва за барманка на частна яхта, изиграна от Маделин Клайн. На борда тя среща мистериозен гост, в чиято роля влиза Деп. Скоро двамата се оказват въвлечени в опасна история с криминална фигура, изиграна от Пенелопе Крус, а между героите постепенно се разкриват неочаквани връзки.

В трейлъра Джони Деп се появява преобразен – със сива коса, небрежна брада, мрачен поглед и силен акцент. В един от кадрите героят му е повален на земята и арестуван.

„Изкарвал съм прехраната си с лошо поведение. Не виждам никаква реална причина да спра сега“, казва героят на Деп.

По-късно той загатва и за мистерията, която стои в основата на сюжета:

„Моята история може би е история за отмъщение, а може би за нещо по-лошо. Ами ако всичко това е история за призрак? Или може би просто съм поредният дневен алкохолик.“

Johnny Depp, Madelyn Cline, and Penélope Cruz star in the first teaser for Marc Webb's #DayDrinker. Coming to theaters March 26, 2027. https://t.co/kY1wiBw8N5 — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) September 24, 2026

Престрелки, брадви и свръхестествена мистерия

Първите кадри обещават екшън, престрелки и жестоки сблъсъци с брадви. Героинята на Пенелопе Крус също е обвита в мистерия, като трейлърът подсказва, че тя може да притежава свръхестествени способности.

Зрителите получават и първи намек какво е тласнало героя на Деп към отмъщение. Сред най-мрачните кадри е тялото на мъртва жена, което се носи във водата.

Сценарият на „Day Drinker“ е дело на Зак Дийн, познат с работата си по „Война в бъдещето“. Режисьорът Марк Уеб стои зад продукции като „Невероятният Спайдърмен“ от 2012 г. и „Невероятният Спайдърмен 2“ от 2014 г.

Деп и Крус отново заедно

„Day Drinker“ е четвъртият общ филм на Джони Деп и Пенелопе Крус. Двамата вече са си партнирали в „Blow“, „Карибски пирати: В непознати води“ и „Убийство в Ориент Експрес“.

Новата продукция е и сред най-големите проекти на Деп след края на широко отразеното дело за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд през 2022 г.

Преди „Day Drinker“ зрителите ще могат да го видят и в новата интерпретация на Ти Уест на историята за Ебенизър, която трябва да излезе по кината на 13 ноември.