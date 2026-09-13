Всичко за Пенелопе Крус

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Пенелопе има хиляди фобии

Пенелопе има хиляди фобии

Пенелопе Круз смята, че се е превърнала в специалист в прикриването на фобиите, които са я преследвали в по-голяма част от живота й. "Имам толкова мно...

11 декември | 18:50
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