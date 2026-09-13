Венеция избухва: Клуни, Пенелопе Крус и братята Галахър превземат червения килим
Филмовият фестивал отново събира холивудски звезди, а надпреварата за „Златния лъв“ обещава мрачни и политически заредени истории
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Филмовият фестивал отново събира холивудски звезди, а надпреварата за „Златния лъв“ обещава мрачни и политически заредени истории
Култоявият режисьор ще снима любимата си муза във филм на тема майчинство
Той е сред най-близките ни хора, заявиха двете звезди
Звездите ще си партнират в „Competencia Oficial“
Една от най-красивите двойки - Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, за пръв път минават през криза в бляскавия си брак. Двамата не си говорили повече от две...
Пенелопе Крус в цифри
Пенелопе Круз смята, че се е превърнала в специалист в прикриването на фобиите, които са я преследвали в по-голяма част от живота й. "Имам толкова мно...
Мадрид. Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, които неотдавна станаха родители на момиченце, кръстиха дъщеричката си Луна Енсинс Крус. Бебето на 39-годишната...