Сапунката продължава! Амбър Хърд пак съди Джони Деп
За какво е новият процес?
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За какво е новият процес?
Тя не може да плрати обезщетението на Джони Деп
Ето какво се случи след делото
Лъгала е за пари по делото с Джони Деп
Актьорът ще привлечe бащата на SpaceX като свидетел по делото срещу бившата му съпруга Амбър Хърд
Актьорът загуби делото срещу издателя на британския вестник "Сън"
Разследват Амбър Хърд за лъжесвидетелстване под клетва
Амбър Хърд поднесе поредната доза обвинения в съда
Върховният съд в Лондон чу ново разкритие в ползва на Джак Спароу
Ново развитие в делото на Джак Спароу срещу британските таблоиди
Джак Спароу срещна бившата си Амбър Хърд във Върховния съд в Лондон
Амбър Хърд, милиардерът и Кара Делевин се забавлявали в апартамента на Джак Спароу
Амбър Хърд разрязала пръста му с бутилка, последвала двойна инфекция
Амбър Хърд го е изпратила да души и да рови в миналото на бившия й съпруг
Съпругът на Пенелопе Крус защити колегата си в делото му срещу Амбър Хърд
Съдебното дело между бившите съпрузи е в разгара си
Познавам го от 25 години и той не е агресивен човек, заяви майката на двете му деца
Той е сред най-близките ни хора, заявиха двете звезди
Джони Деп е бил „спокоен“ и „внимателен“, твърди Кейт Джеймс
Актьорът има краен срок, за да предостави медицинското си досие и аудио записи, свързани с Амбър Хърд