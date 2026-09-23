Шокиращ обрат с филма за Стоичков

Шокиращ обрат със снимките за филма, посветен на легендата Христо Стоичков.

Главният актьор в лентата - Кристо Стоичков, е претърпял много сериозен инцидент, научи "Стандарт". Младият мъж е счупил крак на терена. През следващите поне няколко месеца Кристо ще може да участва единствено в кадрите, в които не се налага да рита. Това ще забави производството на дългоочакваната продукция.

Кристо Стоичков е застрахован в една от най-големите японски застрахователни компании. В момента в София са международните продуценти на филма, за да коментират как да се отиграе сложната ситуация, за да минимализират финансовите щети от изгубеното време.

Както "Стандарт" вече писа, холивудските звезди в екранния разказ за най-известния българин по света са Джим Кавийзъл и Джеймс Франко - в ролите на легендарния агент Хосе Мария Мингея и великия Йохан Кройф.