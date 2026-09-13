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Том Круз снима "Top Gun 2"

Том Круз снима "Top Gun 2"

Няма шега, задава се "Top Gun 2" точно 30 години след излизането на хита с Том Круз. Но ще участва ли звездата в продължението? Отговорът е по-скоро "...

28 юни | 14:54
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