Защо Макрон отново сложи очилата на Том Круз? Арабска е причината
Всички чакат да видят реакцията на Тръмп, ако се появи с тях тази вечер
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Всички чакат да видят реакцията на Тръмп, ако се появи с тях тази вечер
40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
Правят ново продължение на култова поредица
Актьорът иска да е най-възрастния практикуващ артист на Земята
Екшън героят продължава и със снимките на „Мисията невъзможна 7“ във Великобритания
След дълго отсъствие от екрана, актьорът се завръща с роля в „Топ Гън“
Няма шега, задава се "Top Gun 2" точно 30 години след излизането на хита с Том Круз. Но ще участва ли звездата в продължението? Отговорът е по-скоро "...