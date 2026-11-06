Най-успешният турски сериал за 2026 г. идва в България

Най-гледаният сериал в момента в Турция – „Това море ще прелее“ („Taşacak Bu Deniz“) – завладява и българските зрители, паралелно с излъчването си в южната ни съседка. От 16 ноември (понеделник) зрителите на bTV Story ще могат да проследят интригуващата история за любов и омраза насред спиращите дъха пейзажи на Черноморието всяка делнична вечер от 20:00 ч., а абонатите на VOYO ще могат да се насладят на предпремиерата още на 9 ноември.

По повод ексклузивния старт на „Това море ще прелее“ в България bTV Story и VOYO организират специална игра във фейсбук. Всички, които очакват началото на поредицата, могат да се включат в предизвикателството, посочвайки в коментар под поста: „Кое море ще прелее от любов?“. 10 от тях, избрани на случаен принцип чрез томбола, ще спечелят 1-месечен абонамент за VOYO, където ще могат да гледат епизодите 7 дни преди ефир. Срокът за участие в играта е до 18 ноември.

Историята в „Това море ще прелее“ се развива сред живописните околности на град Трабзон. Сред бурните вълни и непристъпните планини на Черноморието от поколения бушува безмилостна вражда между две могъщи фамилии – Кочари и Фъртъна. В центъра на конфликта са Адил Кочари (Улаш Туна Астепе) и Есме Фъртъна (Дениз Байсал) – двама души, свързани от голяма любов в миналото, но белязани от вековната омраза между двата непримирими рода.

Адил Кочари е горд син на планината – силен, темпераментен и верен на принципите си. Есме Фъртъна пък е смелата дъщеря на морето – свободолюбива, непокорна и готова да се изправи срещу всеки, който застане на пътя ѝ. Когато двамата се запознават още като тийнейджъри преди 20 години, помежду им пламва любов, по-силна от омразата и по-непреодолима от пропастта между техните фамилии. Съдбата обаче им е подготвила жестоко изпитание, след като коварни семейни интриги разделят пътищата им, а детето, родено от тяхната любов, е отнето от Есме преди даже да успее да го прегърне. Години наред тя смята дъщеря си за мъртва, а Адил дори не подозира за съществуването ѝ. Двамата остават разделени, а някогашната им силна любов постепенно се превръща в дълбока ненавист.

Две десетилетия по-късно съдбата на двете фамилии се преобръща с пристигането на Елени Миряно (Ава Яман). Тя идва от Гърция в търсене на истинските си родители, след като разбира, че е осиновена, но неочаквано се оказва въвлечена в опасната война между Кочари и Фъртъна, без да подозира, че може да е неразривно свързана с двата рода. Пътят на девойката се пресича и с този на Оруч Фуртуна (Бурак Йорюк) – млад лекар и наследник на едно от враждуващите семейства – Фъртъна. Между двамата се заражда силно чувство, което ги изправя пред труден избор между повелите на рода и повика на сърцето. Насред безкрайната синева любовта и омразата се сблъскват като планина и море, а една дълго пазена истина е на път да предизвика буря, която никой няма да успее да спре.

В главните роли в „Това море ще прелее“ зрителите на bTV Story и абонатите на VOYO ще видят Улаш Туна Астепе, познат с великолепното си превъплъщение в „Ти разкажи, Черно море“, и Дениз Байсал, която плени българските зрители с ролята си на Хазан в „Госпожа Фазилет и нейните дъщери“. В образа на Елени влиза начинаещата актриса Ава Яман, а неин екранен партньор е Бурак Йорюк („Бараж“, „Любов, логика, отмъщение“).