Алек Болдуин полудя да има още деца, жена му бяга с писък
Наскоро Болдуин сподели и какво си пожелава за бъдещето на децата си
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Наскоро Болдуин сподели и какво си пожелава за бъдещето на децата си
Широко разпространено е мнението, че Ленън и Маккартни са имали интимна връзка
Какво става с Алек Болдуин
Любовта му с Ким Бейсинджър е като природно бедствие, раните лекуват инструкторка по йога и шест деца
Съдът в Ню Мексико се произнесе
Прокуратурата не обяснява каква е причината 65-годишният актьор да се върне на подсъдимата скамейка
Идва ред на обвинението за смъртта по време на снимки
Този път промяната е щастлива
Докладът вече е изпратен до шерифа на Санта Фе
Като основен мотив се посочват престъпна небрежност и неспазване на условията за трудова безопасност на терен
В изявление пред „New York Post“ Холс каза, че е "шокиран и натъжен" от смъртта на Халина Хътчинс
Беше разкрита нова информация от членовете на екипа
Умря една жена. Тя беше моя приятелка, каза актьорът
Така хората стават вече четири на брой.
"Чудя се какво е да убиеш някого погрешка", написа актьорът през 2017-а. 4 години по-късно застреля операторка
Полицията с първа пресконференция след инцидента
Прокуратурата обмисля обвинения за фаталния инцидент
Разследването се фокусира върху балистиката, за да определи какъв вид патрони са били използвани
Асистент-режисьорът Дейв Холс e бил уволнeн през 2019 г. за подобен инцидент
Хилария Болдуин заяви, че е шокирана от случилото се