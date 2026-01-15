Култов актьор взриви мрежата! Това ли е истината за Ленън и Маккартни

Номинираният за "Оскар" актьор Алек Болдуин предизвика нова дискусия сред феновете на "Бийтълс", след като изказа провокативна теория за отношенията между Джон Ленън и Пол Маккартни, съобщава RadarOnline.com.

Твърдението се появява в коментар, който Болдуин пише под видеоклип, показващ репетиция на "Бийтълс" от 1969 г., заснета по време на записите на албума "Let It Be" в Twickenham Film Studios в Лондон. Кадрите показват Ленън и Маккартни, които се усмихват и се шегуват, докато репетират песента "Two of Us", а съпругата на Ленън, Йоко Оно, ги наблюдава отблизо.

"Мисля, че е ясно, че тези двамата са били влюбени", пише Болдуин. "Някой обаче си е помислил: "Трябва да сложа край на това."

Оно отдавна е обвинявана от някои фенове, че е допринесла за разпадането на "Бийтълс", а коментарът на Болдуин се вписва в често повтаряна теория сред феновете на групата, че Ленън и Маккартни са имали романтична връзка.

Въпреки това, уважаваният биограф на "Бийтълс" Иън Лесли вече е отхвърлил идеята, че двамата са имали сексуална връзка. В книгата си "John & Paul: A Love Story in Songs" Лесли стига до заключението, че макар да е имало "еротичен компонент" във връзката им, тя е останала несексуална.

Широко разпространено е мнението, че Ленън и Маккартни са имали интимна връзка, която започва, когато се срещат като тийнейджъри в Ливърпул през 1957 г. По-късното им публично разпадане, последвано от разпадането на една от най-влиятелните групи в историята на музиката, продължава да подхранва спорове повече от пет десетилетия по-късно.

Болдуин, дългогодишен почитател на "Бийтълс", е водил предавания в чест на групата по SiriusXM и е интервюирал Маккартни през 2020 г. по повод 80-ия рожден ден на Ленън, припомня "Дир". "Маккартни е един от най-разпознаваемите гласове в човешката история", казва Болдуин за певеца. "Един от най-великите певци в световната история и с голям диапазон."

