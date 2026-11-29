Младият, но вече утвърден певец Филип Донков очарова с поп и рок хитове бизнес елита във Форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк, където се проведе поредното издание на конкурса „Мистър и Мисис Икономика“, а победители станаха инж. Иван Добрев и инж. д-р Румяна Вълканова. Сред най-големите фенове на таланта на Филип се оказа и адвокат Биляна Тончева, която впечатли с топ форма и перфектен тоалет.

Като истински меломан, дамата високо оцени изпълненията на Филип. Гласовият и чаровен Донков неведнъж е споделял, че неговата формула за успеха е 90 процента талант и 10 процента труд. И че вярва в силата на мечтите и на добрите дела, но най-вече вярва в Бога. „Да, това е истината за всеки творец. Колкото по-рано стигне до нея, толкова по-благословен ще бъде пътят му“, коментира Биляна Тончева философията на своя млад фаворит в поп музиката.