Внучката на Чаплин се влюби в България: Купи си терлици и розово масло
Куфарът й не й стигнал за подаръци
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Куфарът й не й стигнал за подаръци
Актрисата от Game of Thrones ще бъде специален гост на 11 и 12 юли в София
Светът на Пандора продължава да носи значителни приходи от продажби на билети
Богатството му идва почти изцяло от боксофис приходите му
Изказа се за рождения си ден
Нов филм за подводницата “Титан”
Режисьорът на Титаник започва мащабен проект, Мат Деймън е в него
Проговори режисьорът Джеймс Камерън
Гала премиерата на „Аватар: природата на водата“ събра елит в Лондон
Гледаме най-касовия филм на всички времена в технически подобрена версия
Повече от 70 души призоваха Конгреса на САЩ да помогне
Режисьорът се връща на работа, но след двуседмична карантина
Очакват ни четири продължения на култовата лента на Джеймс Камерън
Премиерата на дългоочакваното продължение е през декември 2021
Звездата се разписва в „Алита: Боен ангел“ на Джеймс Камерън и компания
Култовата фантастика оглавява световния бокс офис с над 2 милиарда долара
Келтски музиканти и 90 души оркестър ще завладеят Зала 1 на НДК Един от най-обичаните и завладяващи филми на всички времена – Titanic, се завръща на...
Цели четири години, след като научнофантастичният екшън "Аватар" разби всички филмови класации, продуцент-режисьорът Джеймс Камерън обяви, че планира...
Лондон. Великобритания няма да "поставя бариери, за да спира иигранти от други държави от Европейския съюз, които идват тук, за да работят", заяви пр...
Холивуд. Три продължения на "Аватар" ще прави режисьорът Джеймс Камерън. Лентите ще се снимат едновременно от догодина. От "20th Century Fox" планират...