Всичко за Джеймс Камерън

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"Аватар" с още три епизода

"Аватар" с още три епизода

Холивуд. Три продължения на "Аватар" ще прави режисьорът Джеймс Камерън. Лентите ще се снимат едновременно от догодина. От "20th Century Fox" планират...

02 август | 22:25
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