Край на евтините покупки от Temu и Shein? ЕС въвежда нова такса от днес

Евтините покупки от Temu, Shein и AliExpress са изправени пред ново предизвикателство. От днес, 1 ноември, Европейският съюз въвежда допълнителна такса от 2 евро за обработка на пратки с ниска стойност, пристигащи от страни извън общността.

Новата мярка се добавя към митото от 3 евро, което влезе в сила на 1 юли 2026 г. и обхваща стоки на стойност до 150 евро.

Според документ на Европейската комисия, с който Ройтерс се е запознал, новите правила могат да донесат на европейския бюджет около 6 милиарда евро годишно в периода от 2028 до 2034 година.

Промяната засяга най-вече огромния поток от евтини стоки, които европейците поръчват онлайн, предимно от Китай. Въпросът, който интересува милиони купувачи, е дали таксите ще доведат до по-високи крайни цени.

Колко ще струва вече една евтина поръчка?

От началото на юли ЕС прилага временно мито от 3 евро върху вноса на стоки с ниска стойност. То се начислява според тарифната категория на продуктите, а не непременно за всяка отделна бройка или пратка.

Новата такса от 2 евро е отделна и покрива разходите за митническа обработка и контрол.

Според европейските правила задължението за плащане е на онлайн платформите и търговците, които организират вноса, а не пряко на крайния потребител.

Това обаче не изключва възможността част от допълнителните разходи да бъдат включени в крайните цени на продуктите или в условията за доставка.

Така досегашните изгодни оферти за дрехи, аксесоари, играчки и дребна електроника могат постепенно да загубят част от привлекателността си.

5,8 милиарда пратки само за година

Мащабът на онлайн търговията е огромен. Според Европейската комисия през 2025 г. в ЕС са влезли около 5,8 милиарда пратки на стойност под 150 евро.

Това представлява увеличение с 26% спрямо предходната година.

По-голямата част от тези стоки пристигат от Китай.

Европейските власти отдавна предупреждават, че част от вносните продукти не отговарят на стандартите за безопасност, а в някои случаи в митническите декларации се посочва по-ниска от действителната стойност.

Тези практики затрудняват контрола и поставят европейските производители и търговци в неравностойно положение.

Нидерландският евродепутат Дърк Готинк, който участва в работата по митническите реформи, определи модела на евтиния внос от китайската онлайн търговия като изключително „токсичен“, когато става дума за продукти, които не отговарят на европейските изисквания.

Според него новите приходи ще позволят да се преодолеят години на недостатъчни инвестиции в митническите служби и ще дадат на европейските власти необходимите средства за по-ефективен контрол.

Temu и Shein вече търсят спасителен ход

Китайските гиганти в електронната търговия не изчакват новите правила да променят бизнеса им.

AliExpress, собственост на Alibaba, обяви, че увеличава капацитета на складовете си в Европа. Така повече продукти могат да се доставят от територията на ЕС, вместо всяка отделна поръчка да пристига директно от Китай.

Компанията обаче предупреждава, че новите такси могат да засегнат най-силно домакинствата с ниски доходи и да задълбочат кризата с разходите за живот.

Temu също се опитва да ограничи ефекта върху клиентите. Според информация на Ройтерс платформата вече предлага на някои купувачи отстъпки, свързани с допълнителните такси.

Shein пък разширява складовите си площи в Полша. Компанията заявява, че се стреми да поддържа конкурентни цени и да осигурява по-бързи и удобни доставки.

А Amazon?

Американският гигант Amazon изглежда значително по-слабо засегнат от новите правила.

По данни на компанията 97% от продуктите, които продава в Европейския съюз, се изпращат от складове, разположени в общността.

Това означава, че само малка част от доставките ѝ попадат в обхвата на новите такси за директен внос на евтини стоки от трети страни.

Разликата може да се превърне във важно конкурентно предимство за компаниите, които вече разполагат с развита складова и логистична мрежа в Европа.

6 милиарда евро годишно за бюджета на ЕС

Според прогнозата, цитирана от Ройтерс, приходите от митническите мерки за евтините онлайн пратки могат да достигнат 6 милиарда евро годишно през следващия бюджетен период на ЕС – от 2028 до 2034 година.

Тази оценка отчита и очакването, че броят на пратките постепенно ще намалее, тъй като търговците ще се приспособят към новите условия.

По предварителни разчети около 90% от събраните средства трябва да постъпват в европейския бюджет, а останалите 10% – в бюджетите на държавите членки.

Разпределението все още не е окончателно и може да се промени по време на преговорите за следващия многогодишен бюджет на ЕС.

Европейската комисия е отказала да коментира конкретната прогноза за приходите.

Мерките следват подобни промени в Съединените щати, където през 2025 г. беше премахнато облекченото безмитно третиране на определени онлайн поръчки с ниска стойност.

Ще изчезнат ли покупките за по няколко евро?

За европейските потребители най-важното ще бъде как платформите ще разпределят новите разходи.

Някои търговци могат да ги поемат за собствена сметка, други да увеличат цените или да предложат повече стоки от складове в ЕС.

Засега няма основание да се твърди, че всяка поръчка автоматично ще поскъпне с точно 5 евро. Двете такси се начисляват по различни правила, а крайната цена зависи и от начина, по който продавачът организира доставката.

Сигурно е обаче, че времето на почти безпрепятствения внос на милиарди евтини пратки в Европа постепенно приключва.