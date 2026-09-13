Голяма промяна с личните карти. Нови условия
Променят и таксите за издаване
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Променят и таксите за издаване
Оскъпяват се и други услуги
Плащаш, ако приятел или роднина вземе пратката от куриера
София. Правителството утвърди таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г. Това съобщиха от правителств...