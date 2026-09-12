Край на евтинията от Китай? Нова такса за пратките от 1 ноември
Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
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Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
Търсенето на следващия Агент 007 официално започна миналия месец
Ето го новият асистент на Amazon
Моделът работи с Alexa гласов асистент и ви нашепва информация за всичко, което ви вълнува
Той ще бъде в помощ на продавачите
Компанията заяви, че е „несправедливо избрана“ в списъка на ЕС с „много големи онлайн платформи“, предмет на Закона за цифровите услуги
Windows 11 въвежда много нови функции, включително възможността за стартиране на приложения за Android
Amazon обяви покупката на iRobot като част от усилията си да разшири присъствието си на пазара на интелигентни домове миналата година
Групата за електронна търговия е инвестирала около 11 милиарда долара до момента
Усъвършенстваният Astro, базиран на Burnham, ще работи с големи езикови модели и други усъвършенствани алгоритми за изкуствен интелект
Печалба идва след като Amazon засили мерките си за намаляване на разходите през последните месеци
Четвъртото тримесечие на 2022 г. беше най-лошото на Amazon досега
Те се намират в Сиатъл, Ню Йорк и Сан Франциско
Първата фаза все още е в процес на изграждан
Компанията все още търси правилният формат
Причината е забавящата се икономика
През 2016 г. Amazon започна да придобива собствена флотилия от самолети, за да разработи услуга за експресни доставки за клиентите на своите онлайн ма...
Това е поредната технологична компания, която започва масови съкращения
Amazon разочарова с прогнозата, която предложи за празничното тримесечие
Тя решава проблема с чакането за каса