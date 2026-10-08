Селин Дион падна на сцената в Париж, после забрави текста на свой хит: Публиката я спаси с песен

Смела жена! Селин Дион може да забрави думите на песента, може дори да падне пред очите на хиляди зрители, но има нещо, което никога не губи – способността да превръща всеки миг на сцената в незабравимо преживяване. Канадската дива преживя два неочаквани инцидента по време на концерта си в Париж на 7 октомври, но вместо да прекъсне шоуто, демонстрира завидно самообладание и дори успя да разчувства публиката.

58-годишната звезда изнасяше поредния концерт от дългоочакваната си серия спектакли в зала Plenitude Arena в Нантер, западно предградие на Париж, когато внезапно се подхлъзна и падна на сцената.

Според списание People неприятният момент настъпил по време на изпълнението на песента „Dans un autre monde“ от 1998 г.

На видеозаписите, разпространени в социалните мрежи, се вижда как крачолът на певицата се закача за токчето на обувката ѝ. Дион губи равновесие и пада, но само секунда по-късно отново е на крака.

Без да изпада в паника, тя продължава да пее, сякаш нищо не се е случило.

За да успокои притеснените си почитатели, звездата вдига палец нагоре – универсалният знак, че всичко е наред.

По всичко личи, че певицата не е получила сериозно нараняване.

Celine fell today 😭 I would have had to crawl on stage with her https://t.co/1t17FNz192 — olga 🌈💕 (@celinishfetish) October 7, 2026

Забрави думите на една от най-обичаните си песни

Сценичната несполука обаче не се оказва единствената изненада на вечерта.

По време на изпълнението на знаменития си хит „Pour que tu m’aimes encore“ от 1995 г. Селин внезапно забравя част от текста.

Песента, написана от френския композитор Жан-Жак Голдман, е сред най-обичаните в репертоара ѝ. Дион я е изпълнявала безброй пъти през годините, но този път думите просто изчезват от паметта ѝ.

Вместо да се престори, че нищо не се е случило, тя признава пред публиката, че е забравила текста.

И тогава настъпва един от най-красивите моменти на концерта.

Хилядите зрители започват да пеят вместо нея. Гласовете им изпълват огромната зала, а Дион слуша развълнувана как феновете довършват песента.

„Слава Богу, че сте тук!“, обръща се тя към тях.

Звездата признава, че жестът им е докоснал сърцето ѝ, извинява се за объркването и благодари за подкрепата.

Така един забравен текст се превръща в спонтанен дует между световна знаменитост и хиляди нейни почитатели.

Шест години чакане за голямото завръщане

За публиката тези дребни сценични инциденти имат особено значение, защото Селин Дион се върна към концертната си кариера след дълга и изключително трудна пауза.

През декември 2022 г. певицата разкри, че страда от синдрома на скования човек (Stiff-person syndrome) – рядко неврологично заболяване, което причинява мускулна скованост и болезнени спазми.

Заболяването може да затруднява движенията, а при Дион е засегнало и способността ѝ да използва гласа си така, както е свикнала през десетилетията на сцената.

Заради здравословните проблеми певицата беше принудена да отмени концертни дати и да се оттегли от активните изяви.

Последният ѝ пълноценен концерт преди голямото завръщане беше на 8 март 2020 г. в Ню Джърси, малко преди пандемията от COVID-19 да прекъсне световното ѝ турне Courage.

Последваха години на лечение, възстановяване, физическа терапия и опити да си върне контрола върху тялото и гласа.

В интервю за People през 2024 г. Дион призна, че дълго време не е искала да приеме ограниченията, наложени от заболяването.

Тя разказа, че желанието ѝ да остане на сцената понякога е било по-силно от готовността да се съобразява със здравословното си състояние.

Разплака се още на първата песен

На 12 септември 2026 г. мечтата ѝ най-после се сбъдна.

Селин Дион излезе пред препълнената Plenitude Arena за първия си пълен концерт от повече от шест години.

И още в началото емоциите я завладяха.

Докато изпълняваше „On ne change pas“, певицата не успя да сдържи сълзите си. Тя прекъсна за кратко изпълнението, а публиката избухна в аплодисменти.

Моментът беше особено силен за всички, които през последните години следяха тежката ѝ битка с болестта и се съмняваха дали някога ще я видят отново на концерт.

Дион благодари на почитателите си за търпението, любовта и подкрепата.

Тя припомни обещанието си, че един ден ще се върне при тях.

И го изпълни.

Пя на Айфеловата кула, докато светът я гледаше

Макар да отсъстваше от големите турнета, певицата не изчезна напълно от сцената.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата ѝ беше участието в церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г.

Тогава Селин изпълни легендарната песен на Едит Пиаф „Hymne à l’amour“ от Айфеловата кула.

Изпълнението се превърна в една от най-коментираните музикални появи на церемонията.

Няколко месеца по-късно, през ноември 2024 г., тя изпя две песни на модно събитие на дизайнера Ели Сааб в Рияд, Саудитска Арабия.

Но едно е да изпълниш отделна песен пред публика, а съвсем друго – да издържиш цял концерт, включващ множество песни, движения, преобличания и часове напрежение.

Именно затова концертната поредица в Париж се възприема като толкова важен момент в завръщането на Дион.

Париж отново я посрещна като кралица

Спектаклите на канадската звезда са замислени като мащабно музикално преживяване, което съчетава най-известните ѝ песни, впечатляващи сценични ефекти и изискани дизайнерски костюми.

На сцената звучат както френските ѝ хитове, така и световноизвестните „My Heart Will Go On“, „The Power of Love“ и „Because You Loved Me“.

Първият ѝ концерт на 12 септември събра около 35 000 почитатели, а голяма част от публиката беше пристигнала специално от други държави.

Настоящата концертна серия продължава до 17 октомври, като са планирани още десет изяви през май 2027 г.

За Дион тези концерти са повече от професионално завръщане. Те са възможност отново да бъде близо до хората, които са останали до нея през най-трудните години.

А случилото се на 7 октомври показа, че сценичното съвършенство невинаги е най-важното.

Понякога една забравена дума може да предизвика най-красивия хор.

И дори когато краката те предадат за миг, най-важното е да намериш сили да се изправиш.

Селин Дион го направи – с усмивка, вдигнат палец и песен, която продължи.