Денят, в който светът прочете бъдещето си, но не се промени
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
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Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Дните на цензурата отминаха, категоричен е първият дипломат на САЩ
Европейски и брюкселски лидери скочиха в защита на цензурата
цензурира любим спорт на всички мъже
Каква е причината
Агенцията е блокирала 20 хил. фалшиви материала за „специалната военна операция“
Мерките са в отговор на неспособността на компаниите да премахнат съдържание, което органът е маркирал като незаконно
Дългоочакваният нов епизод от култовата поредица беше излъчен от три китайски стрийминг платформи
Певицата беше изключена от излъченото повторение на концерта "Вечните песни на България"
Причината е блокирането на телевизионните канали "112 Украина", NEWSONE и ZIK
Това анализара проф. Иво Христов
Включително авторите Дж. К. Роулинг („Хари Потър“), Салман Рушди („Сатанински строфи“) и Маргарет Атууд („Разказът на прислужницата“)
Един от епизодите бе свален заради расизъм
Причината е, че в него се възпява българската, а не славянската писменост
Изразяваме огромното си притеснение, че пред тяхната безпристрастност са поставени сериозни корпоративни интереси, каза бизнесменът
Някаква невидима сила ги спира да кажат нещо, според мен това е свързано с рекламните договори, заяви бившият му ортак
Изкуственият интелект все по-често започва да ни цензурира, тъй като неговите параметри са задавани от естествен интелект, който не е бил на нужното н...
Изкуственият интелект все по-често започва да ни цензурира, тъй като неговите параметри са задавани от естествен интелект, който не е бил на нужното н...
Официална позиция на АЕЖ - България
Нова професия може да се появи в Русия - медиен полицай, съобщи местната федерална служба за контрол на комуникациите Роскомнадзор. Предполага се, че...