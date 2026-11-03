Самолет се вряза в земята на метри от къщи и коли, няма оцелели
Частен самолет падна като ракета край жилищни сгради във Флорида и избухна в огромно огнено кълбо
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Частен самолет падна като ракета край жилищни сгради във Флорида и избухна в огромно огнено кълбо
Джакарта. Метеорологичните условия са били ключовият фактор за катастрофата на самолета на компания Air Asia над Яванско море, съобщи Индонезийската м...
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