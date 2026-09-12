Химическа атака за руски опозиционен вестник
Служителите, страдащи от алергии, са изведени на сигурно място
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Служителите, страдащи от алергии, са изведени на сигурно място
За първи път от 1995 г. правителството на Германия обнови концепцията си за гражданска защита в случай на мащабна терористична атака, съобщи таблоидът...
Иракският град Таза е претърпял атака с химическо оръжие от страна на ИДИЛ. Терористите са изстреляли ракети пълни с химикали от гр. Кашаб ал-Башир ,...
Москва. На заседание на Съвета на ООН по правата на човека са били представени убедителни доказателства за това, че фотографиите и видеоматериалите с...
От Иран потвърдиха за химическата атака в Сирия. Лично президентът на Иран Хасан Рохани призна за употребата на химическо оръжие срещу цивилни граждан...