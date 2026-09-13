Секснасилие почерни карнавала в Кьолн
22 посегателства срещу жени в първата нощ, 190 са арестувани Изнасилване и 22 случая на сексуални посегателства очерниха първата нощ от традиционния...
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22 посегателства срещу жени в първата нощ, 190 са арестувани Изнасилване и 22 случая на сексуални посегателства очерниха първата нощ от традиционния...
„По данни на европейско изследване всяка четвърта жена в България е жертва на сексуално насилие", заяви в студиото на „Здравей, България" Надежда Стой...
Съдът в Кьолн повдигна обвинения на мароканец и тунизиец за кражба в новогодишната нощ, предаде АП. Двамата мъже са обвинени, че са откраднали от мъж...
Жените, станали обект на сексуални атаки в новогодишната нощ в Кьолн, също имат вина за станалото. Те се размотават по улиците в предизвикателно облек...
Серия от престъпления от сексуално естество са били извършени срещу жени в германския град Кьолн в нощта на Нова година, предаде Асошиейтед прес. Герм...
Досега сексуалните посегателства не бяха инкриминирани Кайро. Египетски съд осъди на затвор седем души заради изнасилвания по време на празненствата...