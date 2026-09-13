Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Посетителите няма да могат да влизат в самия паметник през следващите три години
Реставрацията се извършва от местен майстор-каменар
Милошев настоя за национална програма и по-широко държавно финансиране за опазването на недвижимото културно наследство
Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
При ремонта на храм „Св. Мина“ под слоеве боя е открита оригинална живопис от XIX век
Нов живот за Солаковия хан в Букурещ
Тя е от времето на император Марк Аврелией
Новата визия на моста е посрещната и с радост, и с недоволство
След 3 години реставрация туристи влизат в бижуто до Ивайловград
Скоро и Хатевата къща
Изгорялата катедрала възкръсва
Поради реставрация
Тук Каравелов е издавал вестниците „Свобода“ и „Независимост“
Официално откриване на къщата-музей
Ще започне консервация и реставрация на емблемата на града ни, казва директорът на РИМ Видин Христина Кирилова
Започва нещо чакано от години
Турхут Исмаил направи уникално дарение на Желязната църква в Истанбул
От години монументът се руши безвъзвратно, без някой да поеме отговорност за стопанисването му
Средства в размер на 92 000 лева