Затварят паметника на Шипка. Решават сериозни проблеми

Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година.

"Днес дойде този дългоочакван ден. От днес започват да текат сроковете за изпълнение на договорите, които са сключени за изпълнението на проекта за консервация и реставрация на Паметника на свободата. Това трябва да се счучи в рамките на 642 календарни дни, които ще са разположени в 3 строителни сезона". Това обяви д-р Чавдар Ангелов, директор на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа, пише обществената телевизия.

Основна част от ремонта ще бъде по фасадите на паметника. Предвижда се изцяло да бъдат подновени фугиращите смеси между отделните фасадни блокове. Ще бъдат подменени и силно амортизирани каменни блокове, а оловните обшивки ще бъдат възстановени. Предвижда се цялостен ремонт и на стълбището към северния вход, който е официалният вход на паметника. Двете врати – към костницата и северния вход – също ще бъдат реставрирани. Дейности са планирани и във вътрешността на монумента. От интериорните пространства ще бъдат премахнати всички допълнително полагани през годините изолационни смеси и материали. Целта е да бъде открит автентичният каменен градеж.

По думите му влагата е сред основните проблеми, които реставрацията трябва да реши. За подобряване на въздушната циркулация ще бъдат отворени 21-те отвора, които първоначално са били проектирани като вентилационни.

Заради реставрацията посетителите няма да могат да влизат в самия паметник през следващите три години. Достъпът до района около монумента обаче ще остане възможен при спазване на изискванията за безопасност. Предстои през периода на ремонта да бъдат отбелязани и важни годишнини, свързани с Паметника на свободата и историческите събития, на които е посветен. Според д-р Ангелов традиционните официални церемонии ще продължат да се провеждат.

"Честванията ще продължат да се случват. Предстои да се създаде организация с кметовете на Габрово и Казанлък, за да се уточни точно как ще става това. При всички положения тук официалните церемонии, които са традиционни от десетилетия, ще продължат да се провеждат. В това никой не трябва да има абсолютно никакво съмнение“, каза Ангелов.