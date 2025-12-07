Вратата на Богинята. Мястото, откъдето извира силата
Легендата гласи, че който мине през нея с чисто сърце, получава сила и духовно пречистване
Първата пушка на Балканската война (1912 г.) е гръмнала близо до селото
В близост се намира неолитно селище, обитавано от първото уседнало земеделско население
В близост се намира Тросковския манастир, където са отсядали Васил Левски и Иван Рилски
В местността Бабина Курия има построен параклис
Знакът на царския род Дуло е бил жречески, свещен символ
Най-подходящото време за посещаване на водопада е през края на пролетта
Покрай реката има удобни места за спиране
Той става известен с името Чамкория
Най-големите атракции са баните в селото – „Турската баня” и „Старата Римска баня”
Наименованието на древното селище е една от големите загадки
През 1972г. учени са открили наблизо масивна римска баня
Тук е открита и бронзова статуетка на богинята Деметра
Има и други такива в днешна Сърбия със същото име
20 манифактури за копринени буби е имало в Мандрици преди 150 години
Изворите са 12 на брой и датират от времето на древните траки
Също така може да видите Чаирските езера
До него се намира друга атракция, с която са свързани
Той пази богата история и изумителна архитектура
Зад всички находки стоят исторически разкази, които сме длъжни да възстановим