Купи къща на 136 години и откри тайна зад камината. Сега мечтае за пещ за пици
26-годишна британка намери загадъчна викторианска готварска печка, скрита зад дървени дъски. Не знае нито на колко години е, нито колко струва, но веч...
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26-годишна британка намери загадъчна викторианска готварска печка, скрита зад дървени дъски. Не знае нито на колко години е, нито колко струва, но веч...
Пожар лумна в стара къща на улица „Славянска" в Благоевград през нощта в сряда. Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 към 03,30 часа. На място...
София. Пожар гори в стара сграда на ул. „Княз Борис" и ул. „Алабин" в София. На мястото на пожара има екипи на пожарната, които гасят огъня, съобщава...