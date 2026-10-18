Цветлин Йовчев предупреди за удар по България. Посочи спешните мерки

Продължаващите атаки срещу кораби в Черно море могат да нанесат изключително тежки икономически щети на България и дори да доведат до прекъсване на морския трафик. За това предупреди бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев в интервю за БНР.

Според него действията на Русия имат за цел да разколебаят европейската подкрепа за Украйна и да проверят готовността на НАТО да реагира на нови заплахи. Йовчев оцени положително искането на българското правителство за допълнителни съюзнически сили и средства, като призова за ускорено укрепване на отбранителните способности.

Опасността за България вече има икономическа цена

„Има реална опасност и вредните последици, произтичащи от руските удари, вече са налице - застраховките на товарните кораби, от които зависи вносът и износът от черноморските пристанища, поскъпнаха. Това води до негативен икономически ефект“, заяви Йовчев.

Той предупреди, че при продължаваща ескалация последиците могат да бъдат много по-сериозни. Възможно е корабоплаването през Черно море да бъде силно затруднено или дори прекратено, което би засегнало пряко българската икономика.

Русия проверява докъде може да стигне

Бившият председател на ДАНС постави нападенията в Черно море в по-широкия контекст на хибридните заплахи срещу европейските държави.

„Виждаме ескалация на руските хибридни атаки, включително чрез саботажи, на територията на страни от НАТО и ЕС - подготовката на атака с дрон на летището в Лайпциг, палежът на антени на територията на България, който беше съвсем скоро и все още нямаме достатъчно информация, за да го коментираме, запалването на оръжейните складове“, посочи той.

Йовчев обясни и каква според него е стратегическата цел на подобни действия. „Всичко това показва, че се търси ефектът на една целенасочена ескалация от страна на Русия, която цели да разколебае Европа по отношение на подкрепата за Украйна и да тества готовността на НАТО да реагира в такава ситуация“, каза той.

„Не случайно атаките се извършват така, че извършителят да има възможност да отрича участие и да прехвърля военния риск от последващи действия върху НАТО, а не върху Русия“, допълни бившият вътрешен министър.

Подкрепа за действията на България към НАТО

Йовчев определи като положително искането на страната ни за предислоциране на допълнителни сили и средства на Алианса, които да подпомогнат защитата на корабоплаването в българските териториални води.

Според него обаче е необходимо едновременно да се ускорява развитието на собствените отбранителни способности. „Изоставане имаме по отношение на радарите, на съвременни многоцелеви изтребители, нямаме никакви способности в момента за противовъздушна отбрана и т.н. В тази посока трябва да се вземат много спешни мерки“, заяви той.

Бившият шеф на ДАНС обърна специално внимание на възможността търговското корабоплаване да бъде организирано в защитен коридор през българските териториални води. „Когато преместим трафика в наши териториални води, ще се постигне и друг много важен ефект - този риск от ескалация ще бъде прехвърлен върху руската страна.“

„В зоната от 12 мили, в която са териториалните ни води, ако има атаки, ще се тълкуват по различен начин по отношение на агресия и задействане на Член 5 от Договора за НАТО“, обясни Йовчев, като очерта възможните последици от нападение в териториалното море на съюзническа държава.

Предупреждение за нови диверсии

Според Йовчев страната трябва да бъде подготвена и за други форми на хибридно въздействие, включително саботажи, киберзаплахи и информационни операции. „Трябва да се засили защитата на критичната инфраструктура и да се даде възможност на службите да засилят контраразузнавателното противодействие и наблюдение на наша територия“, настоя той.

Бившият председател на ДАНС подчерта, че традиционните военни средства не са достатъчни срещу всички подобни заплахи. „Не винаги с конвенционални средства може да се отговори на хибридни заплахи. Често ефективният начин е също чрез хибридни методи.“

Йовчев настоя и за по-решителна европейска реакция чрез икономически ограничения: „ЕС трябва бързо да направи така, че Русия да види, че ще плаща висока икономическа цена за тази ескалация.“

„Мерките трябва да бъдат много по-драстични по отношение на икономическите санкции, дори това да е за сметка на икономическите интереси на някоя от страните“, заяви Цветлин Йовчев.