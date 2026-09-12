Всичко за Цветлин Йовчев

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Система за данни обърна казуса с полетите. Цветлин Йовчев постави 3 въпроса към Демерджиев
Снимка: НоваНюз

Система за данни обърна казуса с полетите. Цветлин Йовчев постави 3 въпроса към Демерджиев

Цветлин Йовчев предупреди, че без данни за тежко престъпление достъпът до системата и публичното изнасяне на информация могат да се окажат проблем

04 юли | 18:13
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