Йовчев бие тревога за хибридните заплахи, дроновете са слабото място
Според бившия шеф на ДАНС България има сериозни пропуски в защитата на стратегически обекти
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Според бившия шеф на ДАНС България има сериозни пропуски в защитата на стратегически обекти
Бившият председател на ДАНС очерта сценарий за терористична атака и предупреди, че ирански балистични ракети могат да достигнат България
Бившият вътрешен министър предупреди, че страната няма достатъчно средства нито да открива, нито да неутрализира враждебни безпилотни апарати
Цветлин Йовчев предупреди, че без данни за тежко престъпление достъпът до системата и публичното изнасяне на информация могат да се окажат проблем
Цветлин Йовчев предупреждава за слабости в антидрон системите и защитата на критичната инфраструктура
Войната поражда редица заплахи за нашата национална сигурност и трябва да сме наясно с тях, каза експертът
За него случаят показва диагнозата на обществото ни
Има много съмнителни неща около дейността на групата в „Петрохан”, каза бившият шеф на ДАНС
Трябва да се разследва как един човек получава разрешение за 16 оръжия в един ден, каза бившият шеф на контраразузнаването
Остри думи за изборния процес, антикорупционната комисия и политическата конюнктура
Каква е отвън оценката за България, попита той
Няма основания да се иска оставката на министъра, смята експертът
Магистратката трябва да подаде оставка, каза бившият шеф на ДАНС
Доналд Тръмп има качествата да бъде силен лидер
България е едно от най-спокойните места в момента, каза бившият шеф на ДАНС
Експертът по сигурността коментира взривовете в Елин Пелин
Задават се нови популистки партии
Поведението на Рашков не може да бъде оправдано, категоричен бе бившият вицепремиер
Главният секретар на МВР вместо да разследва корупция яде и пие с хора, които са свързани с контрабандни канали
Ситуацията е била силно подценена, категоричен е експертът по сигурността