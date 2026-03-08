Бивш шеф на ДАНС с ключови думи за Калушев и Петрохан

Цветлин Йовчев коментира случая "Петрохан – Околчица" по БНР. Бившият шеф на ДАНС напомни, че е изразил съмнения по отношение на официалната дейност на групата на Ивайло Калушев и не съвпада с начина им на действие и практиките, които прилагат – оръжия, видеонаблюдение, електронни системи за сигурност.

"Тези профили не съвпадат на хора природозащитници и да имат агресивно поведение към всички, които могат да станат свидетели на това, което се случва в тази хижа. Близостта до границата може да има връзка с инцидента с 6 жертви и убийство на дете, но може и да няма връзка. Но това ще се установи при добра оперативна работа. Трябва да се проверят отношенията на хората и финансовите потоци, и ще се изяснят", коментира той.

За него случаят "Петрохан – Околчица" показва диагнозата на обществото ни – духовно обедняване и се надява, че този процес от криза в криза може да породи оздравителен процес.

