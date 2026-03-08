Цветлин Йовчев би аларма! Тревожно предупреждение за Иран

Тревожно предупреждение за Иран отправи бившият шеф на ДАНС и бивш МВР шеф Цветлин Йончев. "Не е абсолютно вярно твърдението, че няма пряка заплаха за България от конфликта в Близкия Изток", каза експертът по национална сигурност.

Йовчев коментира пред БНР военния конфликт в Иран, националната сигурност на България, предприетите мерки, както и случая "Петрохан – Околчица".

"Фактът, че ден или два след становището на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) имаше призиви да се свика отново, защото имаше промяна в обстановката. Трябва да кажем, че вероятността от директна атака спрямо България е много малка. Ако се появи такъв тип заплаха, тя ще бъде епизодична, инцидентна и оттук нататък тези мерки, които са взети - да се обърнем към съседните държави да релокират системи по нашите граници, е единствено възможно, което можем да направим", посочи Йовчев.

"По-скоро съм склонен да приема тезата, че това бяха пиар твърдения, че е занулена иранската ядрена програма и възможностите за обогатяване на уран са нулеви. Фактът, че Иран не спря програмата за обогатяване на уран и развитието на балистични ракети, навежда на мисълта, че тази заплаха все още съществува.

Оттук нататък войната поражда редица заплахи за нашата национална сигурност и трябва да сме наясно с тях. Струва ми се, че малко лековато бе проведен този КСНС. Трябваше да бъдат набелязани ясни индикатори, кой от сценариите вече е в ход и да се вземат мерки. Заплахите са не само във военната област и икономическата. Има и от гледна точка в момента на съществуващата терористична заплаха - видяхте, самоделно взривно устройство пред посолство на САЩ в Осло. Мисля, че и в други държави в Европа ще има такива посегателства", обясни опасностите Цветлин Йовчев.

Неговата прогноза за военния конфликт в Иран е, че, ако продължи повече от 4–5 седмици, това е индикатор, че съпротивата на Иран ще продължи дълго, което вдига цените трайно на петрола.

"Възможно е, ако продължи дълго конфликтът и Китай да има интерес и пряко да се намеси в конфликта. Вторият процес е дали Иран ще атакува или ще продължи да обстрелва в съседните страни съоръженията за производство на петрол, както и затворения Ормузки проток.

Най-важна е динамиката на вътрешните процеси в Иран. Най-добрият сценарий е вътрешен пуч или реформаторско мнозинство да вземе властта и да запази институциите и функционирането на държавата, и да няма вътрешен разпад. Струва ми се, че вървим към другите варианти - разпад на държавността, гражданска война или военните от революционната гвардия да вземат властта", коментира Йовчев.

Виждаме, че има хора такива, които подкрепят Иран, така че ще се търси удар, където е най-слабото звено. И ако се прецени, че е България, може да се удари дипломатическо представителство.

"В Сарафово беше извършен терористичният акт от хора, влезли отвън през различни граници и тяхното поведение и действие беше изключително професионално. Може би взривяването не е станало по план и затова имахме нещо, за което да се хванем", припомни той.

"По принцип ДАНС има контрол върху потенциални радикализиращи се елементи в нашето общество и се надявам този контрол да е засилен. В този момент трябва за всички, за които има съмнение за връзки, да бъдат поставени под засилено наблюдение. Ако се счита, че рискът от тяхната дейност е висок, да бъдат експулсирани.

Под контрол трябва да бъдат най-вече свързани с Иран и неговите проксита – "Хамас" и "Хизбула". Второто, което е, трябва да бъдат поставени по засилена защита и охрана всички дипломатически представителства, свързани със САЩ и Израел, също и места където пребивават такива граждани. Засилена защита е необходима и на критичната инфраструктура - гражданска и в областта на енергетиката", предупреди Цветлин Йовчев.

