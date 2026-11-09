Кълвачите на стената! Когато падна най-големият символ на страха

28 години Берлинската стена разделя семейства, приятели и съдби. Тя е символ на Студената война, на желязната завеса и на един свят, разцепен на две. Хиляди загиват в опит да я преминат. А после, в една обикновена ноемврийска вечер, няколко объркани думи на партийния говорител Гюнтер Шабовски отприщват събитие, което променя историята. На 9 ноември 1989 г. Берлинската стена пада. И светът разбира, че дори най-мощната политическа система не може вечно да държи хората затворени.

Стена, родена от страх, разделя цял един народ

През август 1961 г. Берлин е град, в който историята буквално минава през улиците, домовете и съдбите на хората. След Втората световна война Германия е разделена на окупационни зони, а през 1949 г. се появяват две отделни държави – Федерална република Германия на Запад и Германската демократична република на Изток.

Самият Берлин също е разделен. Западната му част е под контрола на САЩ, Великобритания и Франция, а Източен Берлин е под съветско влияние и става столица на ГДР.

Но има един проблем, който комунистическото ръководство в Източна Германия не може да реши – хората масово напускат страната. Между 1949 и 1961 г. милиони източногерманци се преселват на Запад. Сред тях има лекари, инженери, учени, учители, млади семейства и хора, които просто искат да живеят в общество с повече свобода.

Берлин се превръща в най-лесния път за бягство. Докато границата между двете германски държави е строго охранявана, в разделения град преминаването все още е възможно.

Властите в ГДР решават да сложат край.

В нощта на 12 срещу 13 август 1961 г. започва операцията по затварянето на границата. Поставят се бодлива тел, заграждения и барикади. Улици са прерязани, транспортни връзки прекъснати, а семейства, живеещи само на няколко метра едно от друго, внезапно се оказват разделени.

Само за една нощ животът на стотици хиляди хора се променя.

Първоначалните телени заграждения постепенно са заменени с масивна бетонна конструкция. Изградена е цяла система от препятствия, наблюдателни кули, осветление и охранявани зони. Берлинската стена не е просто преграда. Тя е военно укрепено съоръжение, предназначено да спре собствените граждани на ГДР да напускат страната.

Иронията е жестока. Официалната пропаганда я нарича „антифашистка защитна стена“. В действителност тя трябва да попречи на хората да избягат от комунистическия режим.

Градът, в който съседът става чужденец

Берлинската стена е дълга около 155 километра и обгражда Западен Берлин. Вътрешната градска граница е дълга над 43 километра.

Зад бетона остават не просто улици, а човешки съдби.

Родители не могат да видят децата си. Братя и сестри се оказват от различни страни. Хора, които вчера са пили кафе заедно, вече не могат да се срещнат. Някои жители на Източен Берлин дори виждат прозорците на близките си, но между тях стои въоръжена охрана.

Особено драматична е съдбата на улица „Бернауер щрасе“. Там сградите са в Източен Берлин, а тротоарите пред тях попадат в Западен Берлин. Хора скачат от прозорците, за да избягат, преди властите да зазидат входовете и да превърнат домовете им в част от граничната система.

Някои успяват. Други загиват.

През следващите години източногерманците измислят невероятни начини да преминат на Запад. Някои прокопават тунели под стената. Други се опитват да преминат с подправени документи, скрити в автомобили, с балони с горещ въздух или през канализационни съоръжения.

Един от най-известните случаи е този на семейство Щрелцик и семейство Ветцел. През 1979 г. те успяват да избягат от ГДР с домашно изработен балон с горещ въздух, направен от огромни парчета плат. Историята им по-късно вдъхновява филма „Нощта на голямото бягство“.

Но не всички имат техния късмет. Според изследванията на Берлинската фондация за стената най-малко 140 души загиват при опити да избягат през Берлинската граница или в резултат на граничния режим. Реалната човешка цена на разделението е още по-голяма, ако се вземат предвид всички жертви по вътрешногерманската граница.

Един свят започва да се пропуква

Към края на 80-те години комунистическата система в Източна Европа вече не изглежда непоклатима.

В Съветския съюз Михаил Горбачов започва политиката на перестройка и гласност. Реформите му разклащат стария модел на управление, а Москва все по-малко желае да използва военна сила, за да поддържа комунистическите режими в съюзническите държави.

В Полша независимото движение „Солидарност“ вече е постигнало исторически успех. В Унгария започва демонтирането на граничните съоръжения с Австрия. Това отваря нов маршрут за източногерманците, които искат да стигнат до Запада.

Хиляди използват възможността да напуснат ГДР през Унгария и Чехословакия.

В самата Източна Германия недоволството расте. През септември 1989 г. в Лайпциг започват масови демонстрации, които постепенно се превръщат в символ на мирната революция. Хората излизат на улицата с искания за свобода на пътуване, свободни избори и политически промени.

На 9 октомври в Лайпциг се провежда огромна демонстрация с около 70 000 участници. Въпреки опасенията от насилие, властите не предприемат кървава разправа.

Посланието е ясно – страхът вече не е достатъчен, за да задържи хората по домовете им.

На 18 октомври 1989 г. дългогодишният лидер на ГДР Ерих Хонекер е принуден да се оттегли. На негово място идва Егон Кренц, но опитите за спасяване на режима не успяват да спрат промените.

Една пресконференция, която променя историята

На 9 ноември 1989 г. в Източен Берлин се провежда пресконференция на ръководството на ГДР. Сред журналистите е Гюнтер Шабовски – член на Политбюро и отговорник по информационните въпроси.

Властите са подготвили нови правила за пътуване, които трябва да облекчат ограниченията за гражданите. Решението е взето под натиска на протестите и масовото бягство от страната. Предвижда се новите правила да бъдат огласени официално на следващия ден, когато институциите ще бъдат подготвени да обработват заявленията.

Шабовски обаче не е напълно запознат с детайлите на процедурата.

По време на пресконференцията той прочита съобщението за новите правила. Журналистите веднага започват да задават въпроси.

Един от тях е италианският журналист Рикардо Ерман. Той пита кога новите разпоредби влизат в сила.

Шабовски преглежда документите си и отговаря с думи, които ще останат в историята:

„Доколкото ми е известно… незабавно, без забавяне.“

Това е моментът, в който една административна процедура се превръща в исторически взрив.

Шабовски не уточнява, че става дума за контролирано въвеждане на нов режим. Новината е разпространена от информационните агенции и телевизиите. Западногерманските медии съобщават, че границата е отворена.

Милиони хора гледат новините.

В Източен Берлин гражданите започват да се питат дали най-после могат да преминат на Запад.

„Отворете портата!“ – нощта, в която никой не може да спре народа

Вечерта на 9 ноември хиляди източноберлинчани се отправят към граничните пунктове. Те искат да разберат дали могат да преминат. Някои носят личните си документи, други идват със семействата си.

Граничарите обаче нямат ясни инструкции.

На контролно-пропускателния пункт „Борнхолмер щрасе“ напрежението нараства с всяка минута. Множеството става все по-голямо. Хората настояват да бъдат пропуснати, а служителите се опитват да се свържат с началниците си.

Командирите не дават категорични указания. Никой не иска да поеме отговорността за използването на оръжие срещу гигантското множество от хора.

Малко преди полунощ, около 23:30 часа, граничният пункт „Борнхолмер щрасе“ е отворен.

Хората започват да преминават.

Скоро следват и останалите контролно-пропускателни пунктове. Източни и западни берлинчани се прегръщат, плачат, смеят се и празнуват. Някои се качват върху стената, други започват да я удрят с чукове и длета.

Една от най-страшните граници в света вече е паднала.

Никой не е издал заповед за нейното разрушаване. Никой не е организирал военна операция. Хората просто са отказали да приемат, че бетонът може да бъде по-силен от желанието им да бъдат свободни.

„Кълвачите на стената“ и краят на един символ

В следващите дни Берлин се превръща в огромно празненство. Хора от двете страни на града се събират около стената. Някои носят чукове и длета, за да отчупят парчета бетон за спомен.

Тези хора получават прозвището „Mauerspechte“ – „кълвачи на стената“.

Започва и организираното премахване на съоръжението. Отварят се нови гранични пунктове, разрушават се участъци от стената, а огромни машини започват да изтеглят бетонните блокове.

Парчета от Берлинската стена по-късно се превръщат в музейни експонати, паметници и символи на свободата в различни части на света. Дори днес фрагменти от нея могат да бъдат видени далеч извън Германия.

На 22 декември 1989 г. е отворен и граничният пункт при Бранденбургската врата – един от най-емблематичните символи на Берлин.

Стената постепенно изчезва от градския пейзаж. Но споменът за нея остава.

Германия се обединява, а светът вече е друг

Падането на Берлинската стена не означава автоматично обединение на Германия. То е само началото на сложен политически процес.

Следват преговори между двете германски държави и четирите сили, отговорни за следвоенния статут на Германия – САЩ, СССР, Великобритания и Франция.

На 3 октомври 1990 г. Федерална република Германия и Германската демократична република се обединяват. Датата става национален празник на Германия – Ден на германското единство.

Падането на стената се превръща и в един от най-важните символи на края на Студената война. През следващите две години комунистическите режими в Източна Европа се разпадат, а на 26 декември 1991 г. Съветският съюз престава да съществува.

Европа започва да се променя необратимо.

Защо 9 ноември остава денят на свободата?

Историята на Берлинската стена е история за политическа власт, която се опитва да контролира не само територията, но и живота на хората. За страх, превърнат в бетон. За граница, която не разделя просто две държави, а цели семейства и поколения.

Но това е и история за силата на обикновените хора.

Падането на стената не е резултат от военна победа или от едно-единствено политическо решение. То е плод на години натрупвано недоволство, смелостта на протестиращите, промените в международната обстановка и решението на граничарите да не превърнат онази нощ в кървава трагедия.

На 9 ноември 1989 г. хората не просто преминават от едната страна на Берлин в другата. Те преминават през границата между един стар свят и бъдеще, което доскоро изглежда невъзможно.

И може би най-важният урок от тази история е, че стените могат да бъдат построени от бетон, страх и оръжие, но не могат завинаги да затворят човешкия стремеж към свобода.