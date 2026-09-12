Орбан и чужди посланици изпратиха Горбачов в последния му път
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази съболезнования
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Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази съболезнования
Президентът Путин отдаде почит на Горбачов на 1 септември и днес няма да присъства
В четвъртък Путин се прости отделно с Горбачов, полагайки цветя на ковчега му
През последните години е бил психически смазан от влошаващите се връзки на Москва с Киев
Руският президент отдал почит на последния съветски лидер в болницата, заявяват от Кремъл
Президентът изразява съболезнования
Канцлерът изрази съжаление за пътя, по който е поела Русия през изминалите години
Първият президент на СССР ще остане в историята като човек, поставил началото на историческите промени
Текстът на посланието на руския президент беше публикуван на сайта на Кремъл
Президентът на Германия отдаде почит на последния съветски лидер
Според Шварценегер Горбачов принадлежи на историята
Михаил Сергеевич изигра специална роля в съдбата на човечеството, признават СМИ-тата
Байдън беше член на външната комисия на Сената, когато Горбачов беше лидер в Москва
Горбачов сложи край на Студената война, но не успя да предотврати разпадането на СССР
Той ще бъде погребан на Новодевичиевото гробище в Москва,
Култовите актьори ще се превъплътят в Роналд Рейгън и Михаил Горбачов
Призив за възстановяване на доверието между САЩ и Руската федерация отправи бащата на перестройката
Първият и единствен президент на СССР беше и сред първите зрители на спектакъла
Бил е наясно с възможните ристове от перестройката
Службата за сигурност на Украйна забрани на Михаил Горбачов да влиза в страната за срок от 5 години. Това пише на страницата на службата в Туитър. „Н...