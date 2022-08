Арнолд Шварценегер пусна сълза за мъртвия Горбачов

Киноактьорът и бивш губернатор на щата Калифорния Арнолд Шварценегер заяви, че Михаил Горбачов е бил един от неговите герои, пишат британските издания "Индипендънт" и "Стандард".

Според Шварценегер Горбачов принадлежи на историята. Той добави, че е смятал бившия съветски лидер за един от приятелите си и сподели, че е бил изключителен късметлия да има такъв човек за приятел.

Шварценегер пусна в акаунта си в Туитър снимка, на която той е заедно с Горбачов.

There’s an old saying, “Never meet your heroes.” I think that’s some of the worst advice I’ve ever heard. Mikhail Gorbachev was one of my heroes, and it was an honor and a joy to meet him. I was unbelievably lucky to call him a friend. All of us can learn from his fantastic life. pic.twitter.com/All5suSke1