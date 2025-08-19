Как да си направите вкусна торта „Виктория“? Вижте рецептата

Пандишпаненият сладкиш „Виктория“ е вкусен и лесен за приготвяне, пълен с пресен крем и покрит със сладко.

Той трябва да е лек и ефирен, а нивото на сладост – перфектно балансирано. Рецептата за този десерт беше споделена от известната готвачка Мери Бери, съобщава Express.

„Простата рецепта за пандишпан „Виктория“ на Мери Бери е класика в печенето и вкусен десерт за вечеря. Просто го напълнете със сладко и сметана и го изяжте, докато е пресен“, казва майсторката.

За тази рецепта ще ви трябват две форми за торта с диаметър 20 см, за да сте сигурни, че ще се получи равномерна, а печенето във фурната ще отнеме само около 25 минути.

Продукти:

четири яйца

чаша захар

чаша брашно

чаена лъжичка бакпулвер

225 г масло за печене

За сервиране:

сладко от ягоди или малини

бита сметана

Приготвяне

Първо загрейте фурната на 180°C или 160°C, след това намажете с мазнина и покрийте формите за кекс с хартия за печене.

Чукнете яйцата в голяма купа, добавете захарта, брашното, бакпулвера и маслото, разбъркайте добре до гладка смес.

Разпределете сместа равномерно между формичките, като по желание можете да претеглите напълнените формички, за да се уверите, че са еднородни.

„Внимателно загладете повърхността на тестото, преди да печете на средната решетка на фурната за 25 минути. Кексчетата ще станат златистокафяви и ще се отлепят от краищата на формите. Оставете ги да се охладят във формите за пет минути, след което прокарайте нож по вътрешния ръб на формите и ги обърнете върху решетка за охлаждане“, продължава статията.

За да сглобите тортата, поставете единия блат с главата надолу върху чиния и намажете обилно със сладко. Можете също да намажете с бита сметана, но се уверете, че е с твърда консистенция, за да се запази правилната структура.

След това поставете втория блат отгоре и го поръсете с пудра захар преди сервиране.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com