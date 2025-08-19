Проф. Рачев влезе в спор за края на лятото. Какво време ни чака

Лятото е свършило за тези, които си го представят до 41 градуса.

Лятото си е във вихъра и дъждът е част от него. Този спор с хората, обявяващи края на летния сезон, поведе в ефира на бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Да, няма да стигнем тези температури, но лятото си продължава с вихрена скорост. Това, че от време на време ще вали, също си е част от лятото, особено за втората половина на август.

То и вчера трябваше да вали. Да, ама не.

В петък късно следобед също се очаква да вали. Ще са пак летни валежи с петнист характер. Температурите също ще се понижат, ще има ветрец, обясни Рачев.

"По планините времето ще е шарено. Но по морето няма какво да се коментира – слънце, хубаво време, топла вода", категоричен бе климатологът.

Жълт код за значителни валежи, придружени с гръмотевици, е обявен в няколко области на страната за вторник.

Той важи за части от Благоевград, Софийска област, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Габрово, Стара Загора, Сливен, Шумен и Търговище. Има възможност за локални наводнения. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

