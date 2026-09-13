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Учат от 6 клас лихви и кредити

Учат от 6 клас лихви и кредити

Предприемачеството влиза в програмите на училища и университети Предприемачеството става част от задължителната учебна програма на училища и универси...

30 май | 6:30
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