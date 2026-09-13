Матю създаде империя за милиарди с 20 000 долара и само двама души
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Трябва ти добра идея и изкуствен интелект
Първото посещение на предприятие ще се проведе на 28 ноември 2025 г
МТСП е насочило 70 милиона лева към Фонда на фондовете за микрокредитиране
60 млрд. лева "спят" в банките, предприемачеството трябва да се насърчава
Американският университет в Благоевград разширява учебната си програма с включването на нов курс „Проект по социално предприемачество". Елвин Гури и Т...
Предприемачеството влиза в програмите на училища и университети Предприемачеството става част от задължителната учебна програма на училища и универси...
Великотърновският кмет Даниел Панов ще разкрие тайната на успеха в предприемачеството. Той ще бъде гост-лектор на първото по рода си вдъхновяващо съби...
Малките фирми са солта на бизнеса, от тях зависи дали страната ще върви напред. Тези думи на премиера Бойко Борисов са се запечатали в съзнанието на М...
Кърджали. 25 курсисти от Ардино, успешно преминали обучението по предприемачество, получиха сертификати. Кметът на Ардино Ресми Мурад откри двудневно...
Кърджали. Младежите от Ротаракт клуба в Кърджали организират поредица от лекции за бъдещи бизнесмени. Семинарът е под надслов „Аз – предприемачът". Ак...
София. "Правителство отдава особено значение на образованието и на връзката му с бизнеса. В бюджета за следващата година са заложени повече средства з...