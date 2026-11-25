Управителят на Българската народна банка Димитър Радев получи специалната награда AmChampion на Американската търговска камара в България (АТК). Отличието е за изключителния му принос към подготовката за въвеждането на еврото и присъединяването на страната към еврозоната. Церемонията по връчването на наградите се състоя на 24 ноември в Sofia Event Center по време на традиционната благотворителна вечеря на Камарата по случай Деня на благодарността.

Признание за историческия успех на България

„Димитър Радев имаше ключова роля в подготовката на България за въвеждането на еврото. С тази награда изразяваме уважението си към неговия професионализъм и последователност през годините на подготовка. Присъединяването към еврозоната е успех за всички българи и ще продължим да оценяваме значението му и занапред. Димитър Радев има основна заслуга за този успех“, заяви главният изпълнителен директор на АТК Иван Михайлов.

Наградата бе връчена от президента на Американската търговска камара в България Томи Вер Елст.

„Приемам наградата от името на всички, които помогнаха на България да направи тази историческа стъпка. Присъединяването към еврозоната беше добре подготвено и напълно заслужено. Във времена на несигурност и глобално напрежение членството в еврозоната прави страната ни по-сигурна и по-малко уязвима към външни сътресения“, подчерта Димитър Радев.

Управителят на БНБ благодари на Американската търговска камара и нейните членове за партньорството и приноса им към изграждането на международните делови връзки на България.

Отличия за водещи компании

По време на церемонията бяха връчени специални отличия на компаниите, подкрепили отбелязването на 30-годишнината на Американската търговска камара в България през 2025 г. Сред наградените са „Асарел-Медет“, „Кока-Кола България“ и „Кока-Кола ХБК“, „ДПМ Металс“, „Главболгарстрой Холдинг“, „Мастъркард“ и „Филип Морис България“.

Камарата отличи и най-активните си членове през изминалата година в три категории - малки и средни предприятия, корпоративни членове и големи корпорации.

„Американска търговска камара в България е това, което нашите членове искат тя да бъде - активна, съдържателна, конструктивна бизнес асоциация, която е партньор и коректив на институциите. Тя е и платформата за бизнес, за идеи и за растеж“, заяви Иван Михайлов пред гостите на благотворителната вечеря.

„Благодарение на знанията, усилията и контактите на нашите членове, ние съумяваме да веем както знамената на САЩ и България в опита ни да развиваме икономическите и бизнес връзки между двете икономики, но и да сме тези, които отстояват принципите на пазарната икономика, на предприемачеството, на върховенството на закона и на прозрачността“, допълни главният изпълнителен директор на Камарата.

Той подчерта, че всичко това не би било възможно без подкрепата и приноса на членовете на организацията. „Тези награди са признание за това, но те са и вдъхновение за всички други наши членове“, каза Михайлов.

Победителите в трите категории

В категорията „Малки и средни предприятия“, в която членуват 160 компании, победител е адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючюков и Величков“. Кантората е носител на отличието и през 2024 и 2025 г.

Сред останалите номинирани са адвокатско дружество „Боянов и Ко“, „Ейч Ар Кансълтинг Партнърс“ и Syscom Engineering. „Ейч Ар Кансълтинг Партнърс“ е печелила наградата през 2020 и 2021 г. и има общо шест номинации.

В категорията „Корпоративни членове“, която обединява 82 компании, отличието получи „Мото-Пфое“. Сред номинираните са още фондация „Америка за България“, Healen - Integrated Healthcare и адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, което спечели наградата през 2025 г.

В категорията „Големи корпорации“, в която членуват 121 компании, победител е IBM България. За наградата бяха номинирани още „ДПМ Металс“, EY България, ING Bank България, „Мерк, Шарп и Доум България“ (MSD Bulgaria).

Личности с принос към инвестиционния климат

От 2023 г. Американската търговска камара в България връчва специални отличия и на личности със значим принос за подобряването на инвестиционния климат и бизнес средата, както и за утвърждаването на страната на международните пазари.

Първият носител на наградата е Митко Василев, дългогодишен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара.

През 2024 г. отличието получи Оливие Маркет за приноса си към развитието на Американската търговска камара в България и утвърждаването й сред водещите бизнес асоциации в страната.

По-рано през 2026 г. специалната награда AmChampion бе връчена на Нанси Шилър, дългогодишен президент и главен изпълнителен директор на фондация „Америка за България“.