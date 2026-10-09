Бивш комисар на ООН спечели Нобеловата награда за мир

Наванетем „Нави“ Пилай е новият носител на Нобеловата награда за мир. Това стана ясно днес, когато Норвежкият Нобелов комитет обяви решението си в Осло, предаде NOVA. Тази година за престижното отличие се състезават 287 кандидати - 208 личности и 79 организации. Сред публично обсъжданите имена беше и американският президент Доналд Тръмп, който неведнъж е заявявал, че заслужава наградата.

Пилай е южноафриканска юристка, международен съдия и една от най-разпознаваемите фигури в световната защита на човешките права. Родена е на 23 септември 1941 г. в Дърбан, в семейство с индийски произход. Професионалният ѝ път започва по време на апартейда, когато расовата дискриминация ограничава възможностите за образование, работа и обществено участие.

Пилай е известна с работата си срещу расовата дискриминация, защитата на правата на жените и усилията за международно наказателно преследване на тежки нарушения на човешките права. Особено значима е работата ѝ по делата за геноцида в Руанда. Тя участва в развитието на международната съдебна практика, която признава, че изнасилването и сексуалното насилие могат да представляват актове на геноцид, когато са извършени със съответното намерение.

През 2021 г. Пилай оглавява независима международна комисия на ООН, натоварена да разследва предполагаеми нарушения на международното право в окупираните палестински територии и Израел.

За разлика от останалите Нобелови отличия, които се обявяват в Швеция, лауреатът за мир се избира от специален комитет в Норвегия. Името на победителя се пази в тайна до официалното съобщение, а пълният списък с номинираните остава засекретен в продължение на 50 години.