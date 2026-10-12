Нобел за икономика! Двама американци промениха правилата при кризи

Двама американски учени, променили представите за това как държавите могат да овладяват икономическите кризи, спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 г. Отличието получават Робърт Хол от Станфордския университет и Майкъл Уудфорд от Колумбийския университет за изследвания, които помагат на правителствата и централните банки да се справят с инфлацията, рецесиите и внезапните икономически сътресения. Решението беше обявено днес от Кралската шведска академия на науките в Стокхолм, съобщава Асошиейтед прес. Двамата лауреати ще си поделят награда от 12 милиона шведски крони, или приблизително 1,2 милиона долара.

Как двамата учени промениха икономиката

Робърт Хол и Майкъл Уудфорд получават отличието за създаването на микроикономически основи на макроикономическата стабилизация. Зад сложното научно определение стои въпрос, който засяга милиони хора: как държавите могат да ограничават икономическите кризи, без да предизвикват нови проблеми.

Според Нобеловия комитет изследванията на двамата икономисти са позволили на правителствата да реагират значително по-ефективно при големи икономически сътресения. Разработените от тях модели са използвани при справянето с последиците от пандемията и енергийните кризи през последните години.

„Работата на лауреатите ни осигури стабилна теоретична основа за моделите, които днес използват централните банки и правителствата по света“, заяви председателят на Нобеловия комитет по икономика Йон Хаслер.

Той подчерта, че благодарение на тези изследвания институциите разполагат с по-добри инструменти за реакция при енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата.

Защо старите икономически правила престанаха да работят

В продължение на десетилетия икономическите политики се основаваха до голяма степен на идеите на британския икономист Джон Мейнард Кейнс. Според неговия подход държавите могат да стимулират икономиката по време на криза чрез увеличаване на публичните разходи, намаляване на данъците и насърчаване на потреблението.

Този модел обаче се сблъсква със сериозни трудности през 70-те години на миналия век, когато петролните кризи предизвикват едновременно висока инфлация, слаб икономически растеж и голяма безработица.

Тогава става ясно, че традиционните представи за връзката между инфлацията и заетостта не могат да обяснят всички икономически процеси.

Хол и Уудфорд предлагат различен подход. Вместо да разглеждат икономиката единствено чрез големите показатели като инфлация, производство и потребление, те изследват как отделните домакинства и предприятия вземат решения.

Така създават основата на нови модели, които отчитат очакванията на хората и бизнеса за бъдещето.

Робърт Хол разкри как мислят потребителите

Робърт Хол, роден през 1943 г. в Калифорния, посвещава голяма част от научната си работа на поведението на потребителите.

Той изследва как хората решават дали да харчат, да спестяват или да отложат покупките си в зависимост от очакванията за бъдещите си доходи.

Основният извод е, че финансовите решения не се определят единствено от парите, с които човек разполага в момента. Огромно значение има и увереността му, че ще получава доходи през следващите месеци и години.

В изследване от 1982 г., проведено съвместно с икономиста Фредерик Мишкин, Хол установява, че приблизително 80% от домакинствата в разглежданите данни вземат решения за потреблението си въз основа на очакванията за бъдещето. Останалите са силно зависими от текущите си доходи и практически харчат онова, с което разполагат.

Тези изводи помагат да се обясни защо едни и същи икономически мерки могат да предизвикат различни реакции сред отделните групи от населението.

Майкъл Уудфорд промени подхода на централните банки

Другият лауреат, Майкъл Уудфорд, е роден през 1955 г. и е професор в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Неговите изследвания показват, че предприятията определят цените си не само според настоящите производствени разходи, но и въз основа на очакванията за бъдещата инфлация, лихвите и поведението на конкурентите.

Това откритие има важно практическо приложение за паричната политика.

Според Уудфорд централните банки могат да влияят върху икономическите решения не само чрез реални промени в лихвените проценти, но и чрез ясни и убедителни послания за бъдещите си намерения.

Именно върху този принцип се основава практиката централните банки предварително да обясняват на пазарите как възнамеряват да действат при определени икономически условия.

По този начин те могат да въздействат върху очакванията на бизнеса и потребителите, а оттам и върху инвестициите, кредитирането и инфлацията.

Уудфорд научи новината за наградата по телефона по време на церемонията в Стокхолм.

„Това е огромна чест. Изненада е“, заяви развълнуваният икономист, който разговаря с Нобеловия комитет от Ню Йорк.

12 милиона крони и специално място в историята

Наградата за икономика официално се нарича Награда на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел.

За разлика от останалите пет Нобелови награди тя не е включена в оригиналното завещание на шведския изобретател и индустриалец. Учредена е през 1968 г. от Шведската централна банка, а за първи път е връчена през 1969 г.

Въпреки това отличието се присъжда от Кралската шведска академия на науките и се връчва заедно с останалите Нобелови награди на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел.

Робърт Хол и Майкъл Уудфорд ще си поделят поравно сумата от 12 милиона шведски крони.

С обявяването на техните имена приключва тазгодишната поредица от Нобелови отличия.

През 2025 г. наградата за икономика получиха Джоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит за изследвания върху технологичните иновации и икономическия растеж.

Тазгодишното решение поставя акцент върху друг изключително важен проблем - как икономиките могат да преминават през кризи с по-малко сътресения за бизнеса, заетостта и доходите на хората.