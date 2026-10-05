Трима учени взеха Нобела за медицина, разкриват тайни на мозъка

Нобеловата награда за физиология или медицина за 2026 г. беше присъдена на Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел за техните открития, свързани със светлочувствителните йонни канали и оптогенетиката. Решението беше обявено в понеделник от Нобеловата асамблея към Каролинския институт в Стокхолм, съобщи Асошиейтед прес.

Тримата учени са отличени за работа, довела до метод, който позволява активността на отделни нервни клетки в жив мозък буквално да бъде включвана или изключвана чрез светлина. Това дава на изследователите възможност с изключителна точност да наблюдават кои клетки стоят зад определени функции, реакции и поведение.

„Този метод вече се използва в лаборатории по целия свят, за да разкрива тайните на мозъка“, посочи Нобеловият комитет при обявяването на наградата.

Оптогенетиката съчетава генетични техники и светлина, за да контролира активността на специално подбрани клетки. Именно това я превръща в изключително мощен инструмент за неврологията - вместо учените само да наблюдават какво се случва в мозъка, те могат целенасочено да активират или потискат определени нервни клетки и да проследят резултата. Така могат много по-прецизно да се изследват механизмите зад паметта, емоциите, движението и поведението.

Карл Дайсерот е американски невролог, работещ в Станфордския университет, докато Петер Хегеман и Георг Нагел са германски учени. Хегеман е свързан с Хумболтовия университет в Берлин, а Нагел - с университета във Вюрцбург. Техните изследвания върху чувствителните към светлина йонни канали поставят основата на технологията, която впоследствие се превръща в оптогенетика.

Наградният фонд за Нобела за медицина тази година е 12 млн. шведски крони, или около 1,2 млн. долара, които тримата лауреати ще поделят. С обявяването на отличието за медицина започва и Нобеловата седмица. На 6 октомври ще бъде присъдена наградата за физика, следвана от химията на 7 октомври и литературата на 8 октомври. Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а наградата за икономически науки - на 12 октомври.

Миналата година Нобелът за медицина беше присъден за открития, свързани с начина, по който имунната система разпознава кога трябва да атакува чужди причинители и кога да пощади собствените клетки на организма. Тазгодишното отличие насочва фокуса към мозъка и технология, която Нобеловият комитет определя като инструмент за разкриване на едни от най-сложните механизми на човешката нервна система.