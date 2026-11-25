Данъчни нарушения и на трите коледни базара в София. Сред най-честите е неиздаване на касова бележка. В същото време мекица за 10 евро се оказа сред най-обсъжданите в социалните мрежи. Потребители дори заплашиха с бойкот. Какво отговориха организаторите и майсторите на скъпите мекици и какво мислят клиентите – мненията събра Виолета Русенова.

Мекици, но не със сирене и сладко, а с трюфел, луканка и халапеньо. Мекици като пици, казват минувачите пред една от къщичките на коледния базар пред НДК. Спират и виждат цената – 10 евро. За най-обикновената – с шоколад – 8 евро. Майсторката им Емилияна разказва, че не са за всеки.

Емилияна, собственик на една от коледните къщички: "Идеята започна преди година отново на коледен пазар и се вдъхновихме от лангоша, което е традиционно ястие в Унгария, но тестото е малко по-различно там. И преценихме, че можем да използваме нашата българска мекица, така че да бъде подходяща за днешното поколение – т.нар. Gen Z, и да я представим по малко по-различен начин."

Знае за възмущението срещу цената, но казва, че даже стават опашки.

Емилияна, собственик на една от коледните къщички: "Да, аз разбирам, но времената се менят, всичко е доста по-различно спрямо преди. И смятам, че е редно да се адаптираме към всички нови неща, които ни заобикалят. Имаме доста клиенти, доста сме популярни в социалните мрежи, особено в ТикТок, и цената никога не е спирала нашите клиенти да ни посещават."

Всички на коледния базар вече са чули за мекиците за 10 евро. Някои добавят за порция пържени картофи за 13 евро и горещ шоколад за 6 евро. Толкова и за традиционното греяно вино.

БНТ: Вие сте си взели горещ шоколад. Колко струва?

Симона и Мия, посетители на коледния базар: 5,50 евро. Но това е, защото са от две различни места.

БНТ: Как ви се струват цените?

– Скъпичко е. Малко завишени от предни години. Доколкото си спомням миналата година топлият шоколад беше 7 - 8 лева. Наско, собственик на една от коледните къщички: "Никой не е принуден да купува нещо, за което му е много висока цената. Ние имаме много лошия навик само да мрънкаме и да не виждаме цялостната картинка. Всичко това коства много разходи на собствениците на всяка една къщичка." Линда, собственик на една от коледните къщички: "Гледаме да е нещо в разумния диапазон все пак, хората да искат да си го вземат. Поничките ни някои казват, че са много скъпи, но всичко, което правим тук, го произвеждаме ние. Поничките ни започват от 4,90 евро." Аристотелис, посетител на коледния базар: "12 евро е сега, през годините е било 18 лева, но то всичко е двойно.

Те, политиците казаха: Няма да станат двойни цените, но те баш са си двойни."