Как да пишете два пъти по-бързо на смартфона - 5 трика
От скрити функции на клавиатурата до нови подходи към писането
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От скрити функции на клавиатурата до нови подходи към писането
Дълговечната традиция е съхранена почти във всяко семейство
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Как писането на есе стана равно на изтъркване на талончета
Начинаещите автори ще намерят тук ценни съвети Всеки се е пробвал да напише нещо поне веднъж. "Писането. Професионалните тайни на майсторите в литера...
Седем месеца ще има за написването на нови учебници, след което те трябва да минат на двойно одобрение. Става дума само за помагалата за първи и пети...
Четирима българска автори са вероятно единствените, които успяват Писането е най-благородното занимание откъм идеята за смислено изживян живот. Слово...
Имам много тъмно в себе си и "Последна стъпка" бе начинът то да изсветлее Йордан Славейков е роден през 1976 г. и е завършил театрална режисура в НАТ...
Добре че съм пристрастен и към писането, само то ме спасява, казва кралят на ужасите Преди дни Стивън Кинг говори дълго пред "Ролинг Стоунс" за живот...
Ковачевица промени целия ми начин на дишане и писане, казва Георги Данаилов Модерният и забързан човек днес отдавна е забравил вкуса на изворната вод...