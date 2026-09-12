Легендарен сериал се завръща в ефир. Изненадата
Зрителите нападнаха телевизията
Следете всички новини, анализи и коментари за Двама Мъже И Половина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Зрителите нападнаха телевизията
15 години по-късно
Най-известна е с ролята си на киселата, устата и безцеремонна Бърта
Сладкият малък Джейк от "Двама мъже и половина" изглежда като битник. Това показват папарашки снимки на актьора Ангъс Т. Джоунс. Племенникът на чичо...
Лос Анджелис. Чарли Шийн иска да се върне в сериала "Двама мъже и половина" за последния му сезон, обяви самият той в интервю за сп. TV Guide. "Свър...
Spin-off сериалът "Как се запознах с баща ви" пък не попадна сред предвидените за следващия сезон проекти От CBS официално съобщиха, че предстоящият...
Ню Йорк. 30-годишната красавица Мила Кунис ще участва в сериала "Двама мъже и половина". Половинката на главния актьор Аштън Къчър ще влезе в ролята н...
Скандалната бивша звезда от "Двама мъже и половина" (2 and a half men) Чарли Шийн отново излезе с изцепка по адрес на заместника си в сериала - младо...