Технологичен гигант дава милиони за доброволно напускане

„Майкрософт“ предлага на около 60 000 свои служители да напуснат доброволно срещу обезщетение. Това представлява приблизително една четвърт от персонала на компанията, която се стреми да ограничи разходите си на фона на мащабните инвестиции в изкуствен интелект.

Мярката беше обявена днес и ще обхване служители от определени екипи в САЩ, Канада, Индия и Великобритания. В програмата могат да се включат работещи на длъжности до ниво вицепрезидент включително, уточни говорител на технологичната компания.

Предложението обаче няма да важи за всички служители. Изключения ще има за някои категории персонал, включително част от работещите в центровете за данни, както и в отделите по продажби и маркетинг.