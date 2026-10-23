Vivacom с важен ход в изкуствения интелект. Нови решения за бизнеса

Изкуственият интелект може да донесе реални финансови резултати за бизнеса, но успешното му внедряване изисква правилна стратегия, сигурна инфраструктура и подготвени специалисти. Как компаниите да вземат точните решения още в началото на своята AI трансформация беше основната тема на специалното събитие AI Transformation Summit, организирано от Vivacom и Wiser Technology в София.

Форумът, насочен към корпоративните клиенти на телекома, представи практически решения за внедряване на изкуствен интелект, киберсигурност и съответствие с националните и европейските регулации. Експертите подчертаха, че истинският успех идва не просто от използването на нови технологии, а от способността им да променят бизнес процесите и да носят измерима полза.

AI трансформацията започва с оценка на бизнеса

„Изкуственият интелект не се изчерпва с инструментите, които използваме ежедневно на телефоните си, нито с персоналните асистенти или с разширеното търсене в Google. Възможностите му са безгранични. Нашата работа започва с обследване на дигиталната инфраструктура и среда на клиента, за да установим степента на дигиталната му зрялост и готовността му за внедряване на изкуствен интелект. На тази основа определяме конкретните и измерими ползи, които технологията може да донесе за конкретния бизнес“, заяви Никола Гечев, директор „Корпоративни продажби“ във Vivacom.

Той обясни, че преди внедряването на новите технологии компанията извършва структуриран одит и анализ, който оценява организацията, работните процеси, наличните данни и потенциала за използване на AI. Това е принципът, който Vivacom следва при изграждането на всяка дигитална инфраструктура.

80% от бизнес клиентите очакват повече от телекомуникационни услуги

Петя Григорова, старши мениджър „Корпоративни продажби“ във Vivacom, подчерта, че корпоративните клиенти вече възприемат компанията не просто като телекомуникационен доставчик, а като технологичен интегратор. Решенията с изкуствен интелект са част от цялостното ИКТ портфолио на телекома, което обхваща управление на данни, бизнес процеси, киберсигурност и интелигентни услуги за бизнеса и обществото.

„За екипа от специалисти на Vivacom AI трансформацията, освен технологична, е и свързана с начина на мислене на хората, както вътре в компанията, така и при бизнесите, на които предлагаме тези решения. Реферирайки към анализа от 2025 на McKinsey, 80% от B2B клиентите на телекомите очакват и разчитат телеком доставчикът им да работи с портфолио извън стандартните телко услуги и да покрива сериозен набор от решения - технологични, консултантски и интеграторски. И тук е ролята на професионалистите от екипа на Vivacom, които помагат на всяка организация да намери правилния път към използването на новите технологии. Предизвикателство са обучението и мотивацията на хората, които работят с тези технологии, така че да ги използват по най-разумния, ефективен и сигурен начин“, заяви Григорова.

Vivacom и Wiser Technology обединяват експертиза

На форума беше представен и моделът, по който Vivacom изгражда своите технологични решения. Част от услугите се предоставят чрез собствените специалисти, технологии, ресурси и ноухау на компанията, а други се реализират съвместно с доверени партньори.

Сред тях е Wiser Technology, една от водещите софтуерни компании в сектора на изкуствения интелект, която беше и съорганизатор на AI Transformation Summit.

Представителите на Wiser Technology Антон Гавраилов и Антония Великова демонстрираха решения, насочени към спестяване на време и създаване на допълнителна стойност за бизнеса. Специален акцент беше поставен върху максималната защита и контрола на данните, както и върху съответствието с европейския регламент за изкуствения интелект EU AI Act.

Голямото предизвикателство е AI да носи реална печалба

Специален гост-лектор на събитието беше Атанас Райков - бизнес лидер, предприемач и стратегически съветник, с 10-годишна професионална история във Vivacom.

Той представи своя опит и виждания по темата „AI 2026: Състояние на индустрията и AI стратегия за по-успешен бизнес в България“.

Райков подчерта, че изкуственият интелект става все по-способен, по-евтин и по-надежден независимо от колебанията на технологичния пазар. Въпреки масовото навлизане на AI обаче сравнително малко компании успяват да превърнат използването му в конкретен финансов резултат.

Според него ключът към успеха е в преосмислянето на бизнес процесите, измерването на действителния ефект върху печалбата и запазването на човешкия контрол върху технологиите.

Именно тук Vivacom вижда ролята на своите специалисти - да помогнат на всяка организация да избере подходящите решения, да подготви хората си за работа с тях и да превърне технологичните възможности в реална полза за бизнеса.