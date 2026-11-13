Хаос с електронната поща по света. Microsoft не успява да овладее срива

Мащабен технически срив на Microsoft остави десетки хиляди хора по света без достъп до електронната им поща и важни работни приложения. Проблемите с Outlook обхванаха 74 държави и територии, а само в САЩ бяха регистрирани близо 130 000 сигнала за неизправности. Засегнати се оказаха и услугите Teams, Copilot, както и връзките на ChatGPT и Claude с платформата Microsoft 365. Компанията предприе извънредни мерки за възстановяване на системите, но първоначалните опити не дадоха очаквания резултат.

Повредата обхвана четири континента

Проблемите започнаха в четвъртък, 12 ноември, когато потребители в Северна и Южна Америка съобщиха, че не могат да отварят електронните си пощи, да изпращат съобщения или да получават нови писма. Впоследствие Microsoft потвърди, че техническите затруднения могат да засегнат потребители във всички региони на света.

Според платформата за проследяване на сривове Downdetector засегнатите държави и територии достигнаха 74. Сигнали пристигнаха от Америка, Европа, Азия и Африка. В пиковия момент в САЩ бяха отчетени близо 130 000 оплаквания за Outlook, като това са регистрирани сигнали, а не окончателен брой на засегнатите потребители.

Сривът наруши работата и на редица обществени институции и компании. В Япония правителството потвърди проблеми с информационната си инфраструктура, а затруднения бяха регистрирани и в организации, които разчитат на облачните услуги на технологичния гигант.

Сървърите отново блокират след рестартиране

От Microsoft обясниха, че част от инфраструктурата е претоварена, след като определени сървъри неочаквано са спрели да работят. Това е увеличило натоварването върху останалите машини и е предизвикало затруднения с връзката.

„Неуморно проучваме всички възможности за ограничаване на въздействието върху потребителите“, съобщиха от компанията в социалната мрежа X.

Инженерите спряха внедряването на нови актуализации, започнаха да пренасочват трафика към незасегната инфраструктура и рестартираха проблемните сървъри. Първоначално беше отчетено частично възстановяване, но по-късно се оказа, че някои машини отново спират да отговарят, когато към тях се насочи потребителски трафик.

Компанията започна да ограничава определени видове връзки и да възстановява част от сървърите с предишни софтуерни настройки. До последните съобщения нямаше обявен окончателен срок за пълното възстановяване на услугите.

Проблеми и за изкуствения интелект

Повредата засегна не само електронните пощи. Нарушена беше работата на някои функции на Copilot, както и на връзките между Microsoft 365 и асистентите с изкуствен интелект ChatGPT и Claude.

Компаниите OpenAI и Anthropic съобщиха за затруднения с инструментите, които позволяват на техните асистенти да четат електронни писма, да търсят информация в пощата и да проверяват календари. Това не означава, че самите чатботове са спрели изцяло, а че определени функции, свързани с услугите на Microsoft, временно не работят.

Според данните на Downdetector броят на оплакванията за Outlook в САЩ е намалял от близо 130 000 до около 37 000 в ранните вечерни часове местно време. Въпреки това техническите проблеми продължиха и през нощта.