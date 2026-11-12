„Не купувайте!“: Продавачът, който прогони клиентите си и разпродаде всичко

В оживения пазар Намдемун в южнокорейската столица Сеул един продавач успя да обърне всички правила на търговията с главата надолу. Вместо да приканва минувачите да разгледат стоката му, той ги убеждава да не купуват. Вместо да хвали шаловете си, ги представя с привидно безразличие. А когато някой прояви интерес, може да го посрещне с поредната шеговита забележка.

Необичайният му стил се превърна в хит в социалните мрежи и привлече хиляди любопитни посетители. Днес мъжът, известен като „Човекът с шаловете от Намдемун“, е една от най-обсъжданите атракции на прочутия пазар.

Шест шала за седем долара

Пред сергията му вече се извиват опашки, а посетителите понякога чакат повече от час, за да стигнат до продавача. Той предлага шест шала за 10 000 вона — приблизително 6,80 долара. Но мнозина идват заради самия него, а покупката остава на второ място.

Популярността му се дължи на неподправения хумор. „Не си харчете парите“ и „Не ви отива“ са сред репликите, с които посреща клиентите. Вместо да се обиждат, хората се смеят, снимат го и разпространяват видеоклиповете в интернет.

Търговецът не разкрива истинското си име. Почитателите му го наричат „Чичото с шаловете“, а някои са му измислили и прозвището „Шалфрио“ — закачлива комбинация от английската дума за шал и името на Леонардо ди Каприо. Причината е, че според много от клиентките той притежава привлекателността и непринудения чар на холивудска звезда.

Една от тях е Ли Джи-хюн, която чакала от 10 до 11:20 часа сутринта, за да купи шалове. Пред „Гардиън“ тя разказва, че търговецът ѝ напомня на по-малък брат или син и че дошла специално, за да го подкрепи.

Жената не била посещавала пазара от 30 години. Сега възнамерява да се връща всеки месец.

Славата си има цена

Намдемун е най-старият и най-големият традиционен пазар в Южна Корея. Обикновено търговците тук се надпреварват да привличат вниманието на минувачите. Новата звезда на пазара обаче е толкова популярна, че около сергията му вече се налага да дежурят охранители и полицаи.

Заради огромните тълпи продавачът няколко пъти е бил принуден да затвори. В началото на ноември е наета частна охрана, която да контролира опашките, а самият той е престанал да обявява предварително работното си време.

Съседните търговци имат противоречиви чувства към новата знаменитост. Някои са доволни, че посетителите се увеличават и заведенията в района печелят от наплива. Други се оплакват, че хората блокират тесните проходи, снимат видеоклипове, но не купуват нищо.

Продавач на обувки, който работи на пазара повече от 30 години, разказва, че достъпът до магазина му често е затруднен. А собственикът на съседна сергия за шалове признава, че популярността е полезна за целия пазар, но струпването на толкова много хора създава проблеми.

Самият „Шалфрио“ също започва да усеща тежестта на славата. В социалните мрежи той признава, че вниманието му причинява огромно напрежение и тревожност, и поднася извинения на останалите търговци.

От сергията до онлайн магазина

Днес историята получава ново развитие. След като открива онлайн магазин, търговецът разпродава всички предложени комплекти шалове. Според информация на южнокорейски медии до 9:41 часа местно време сайтът е регистрирал повече от 157 000 посещения.

Така човекът, който съветва клиентите да не харчат парите си, се оказва изключително успешен продавач.

А за традиционния пазар Намдемун необичайната му популярност има още един ефект — хора, които от десетилетия не са стъпвали там, отново откриват старите търговски улички на Сеул.