Wi-Fi рутерът има скрит срок на годност. Кога е време да го сменяме

Домашният Wi-Fi рутер може да работи безотказно години наред, но това съвсем не означава, че остава достатъчно сигурен и ефективен. Специалисти предупреждават, че след приблизително 3-5 години много модели започват да губят софтуерна поддръжка, което може да изложи домашната мрежа на кибератаки. Още по-неприятното е, че потребителят често не забелязва никакъв проблем, защото интернетът продължава да работи нормално. Технологичното издание „Покет-линт“ посочва основните признаци, по които можем да разберем кога е време да сменим устройството и как да удължим живота му.

Най-голямата опасност остава невидима

Повечето хора обръщат внимание на рутера едва когато интернетът започне да прекъсва или скоростта рязко намалее. Съществува обаче друг, далеч по-незабележим проблем, свързан със сигурността на домашната мрежа.

Производителите периодично пускат актуализации на вградения софтуер, известен като фърмуер. Те отстраняват открити уязвимости, подобряват стабилността и осигуряват защита срещу нови заплахи.

С течение на времето обаче поддръжката на по-старите модели постепенно се ограничава и накрая спира напълно. Често това се случва след няколко години, като точният срок зависи от производителя и конкретното устройство.

Така рутерът може да продължи да осигурява интернет, без собственикът му да подозира, че вече не получава важни поправки по сигурността. Ако бъдат открити нови уязвимости, те могат да останат неотстранени и да улеснят евентуални атаки срещу домашната мрежа.

Как да проверим дали рутерът е остарял

Най-сигурният начин е да се установи дали производителят продължава да поддържа конкретния модел. За целта трябва да се провери точното му обозначение, което обикновено е изписано върху етикет на корпуса.

След това моделът се потърсва в официалния сайт на производителя, където се публикува информация за поддръжката и наличните актуализации. Особено внимание трябва да се обърне на обозначението End of Life, съкратено EOL, което означава, че продуктът е достигнал края на жизнения си цикъл.

Ако производителят вече не предоставя поправки по сигурността, подмяната на устройството е препоръчителна. Самата възраст от 3-5 години обаче не означава автоматично, че рутерът трябва да бъде изхвърлен. Някои модели получават актуализации и работят надеждно значително по-дълго.

Тези признаци издават проблеми с устройството

Освен липсата на софтуерни обновления има и няколко практически признака, които могат да насочат към необходимост от смяна. Един от тях е честото прекъсване на безжичната връзка, особено когато проблемът засяга едновременно няколко устройства.

Друг сигнал е постоянното забавяне при гледане на видео, провеждане на разговори или зареждане на интернет страници. Възможно е също в отделни помещения да се появят зони, в които Wi-Fi сигналът е твърде слаб или напълно изчезва.

Преди покупката на нов рутер е добре да се направи тест на скоростта на интернет връзката. Ако доставчикът осигурява обещаната скорост, но безжичната мрежа продължава да бъде нестабилна, причината може да е в самия рутер, разположението му или смущения от други мрежи.

Не бива да се пренебрегва и физическото състояние на устройството. Рутерите работят денонощно, което означава постоянно натоварване на електронните компоненти. Натрупването на прах и прекомерното нагряване могат допълнително да влошат работата им.

Как да удължим живота на рутера без излишни разходи

Ако устройството все още получава актуализации и няма сериозни технически проблеми, няколко лесни мерки могат да помогнат за по-стабилната му работа.

На първо място рутерът трябва да бъде поставен на открито място, където въздухът циркулира свободно. Затворените шкафове, тесните ниши и местата непосредствено до източници на топлина затрудняват охлаждането.

Важно е също редовно да се премахва натрупаният прах. За почистване на вентилационните отвори може да се използва подходящ флакон със сгъстен въздух, като устройството предварително се изключи от електрическата мрежа.

Когато основният проблем е слабият сигнал в по-отдалечените помещения, решение може да бъде и допълнителен усилвател на Wi-Fi покритието. Това може да подобри достъпа до мрежата, без непременно да се сменя работещият рутер.

Кога новият рутер ще осигури по-бърз интернет

Подмяната на старото устройство дава възможност за преминаване към по-съвременни стандарти за безжична връзка. Един от тях е Wi-Fi 7, който предлага по-висока производителност и по-добри възможности за обслужване на множество свързани устройства.

За да се използват пълноценно предимствата му обаче, е необходимо и телефоните, компютрите или останалите устройства да поддържат съответните технологии. Самата покупка на нов рутер не може да увеличи скоростта над тази, която осигурява интернет доставчикът.

При избора на нов модел значение имат и големината на жилището, броят на устройствата, скоростта на интернет абонамента и продължителността на софтуерната поддръжка. Именно последният показател е особено важен, защото определя колко дълго производителят ще продължи да предоставя актуализации за сигурността.