Известяват ни по нов начин за извършени нарушения на пътя
Новата система е в отговор на поетия от правителството и лично от МВР министъра ангажимент
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Новата система е в отговор на поетия от правителството и лично от МВР министъра ангажимент
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Създателят на електронната поща Рей Томлинсън почина на 74-годишна възраст, съобщава BBC. Причина за смъртта му е сърдечен пристъп. Американският про...
Вашингтон. Закриват електронната поща Lavabit, която се смята, че е била използвано от беглеца на американското разузнаване Едуард Сноудън, съобщи BBC...
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