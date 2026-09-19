Шефът на Nvidia с прогноза за 2030. ИИ няма да измести хората, но друго ще се случи  

Истерията, че през 2030 година идва смъртта на човечеството от изкуствения интелект така бързо се разраства, че накара главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг, който рядко дава интервюта, да се изкаже публично.

В интервю за CBS News Хуанг заяви, че не вярва в апокалиптични сценарии, които все по-често се чуват от устите на хора, работещи в самата индустрия.

Тези хора трябва да имат някакви скрити мотиви, каза той. Може би е политика, може би нещо друго, може би опит да се привлече внимание. Вероятността тогава да е краят на света е 0%", добави Хуанг.

Той обаче заяви, че хората трябва бързо да се адаптират и той призовава всеки един човек да започне да използва и да работи с изкуствен интелект в ежедневието си.

Хуанг подчертава, че изкуственият интелект няма да замени хората, но хората, които използват AI, ще заменят тези, които не го използват. Ранното усвояване на тези умения е ключово за конкурентоспособността на пазара на труда, твърди той.

Интервюто с него беше направено по време конференцията Dreamforce 2026. На нея той се противопостави на призивите на други лидери за забавяне на изкуствения интелект.

Той настоява, че САЩ и индустрията трябва да се развиват с максимална скорост, без значение от геополитическата конкуренция, като тази с Китай, за да осигурят икономически просперитет.

Също така заяви, че индустрията няма нужда от нови закони за AI. Той смята, че самите компании носят отговорността да тестват продуктите си и да не пускат на пазара нищо, което е небезопасно.