Пророкът на Даяна каза как да избегнем края на света
Жуселино Нобрега да Лус е известен с точните си предсказания
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Жуселино Нобрега да Лус е известен с точните си предсказания
Тези ръкописи разкриват вярванията на есеите за борбата между доброто и злото
Според конспиративните теории, разпространяващи се все по-усилено тези дни в интернет, краят на света ще настъпи в интервала между 22 и 28 септември т...
Филмът "Краят на света" разказва за петима приятели, които след 20 години се събират отново. Последната им среща е провалил се опит за нощен алкохолен...
В Кеймбридж създават специален център, който ще проучва заплахите за човечеството