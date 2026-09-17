Технологии

По какво iPhone 18 Pro се отличава от 17 Pro? Важни характеристики

Основните промени засягат производителността, камерите и скоростта на кабелно зареждане

По какво iPhone 18 Pro се отличава от 17 Pro? Важни характеристики
17 сеп 26 | 8:51
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Иван Ангелов

Новите iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на пръв поглед много приличат на миналогодишните модели, но Apple е направила сериозни промени там, където потребителят действително може да ги усети - при скоростта, камерите, охлаждането, батерията и зареждането. Най-голямата новост е основната 48-мегапикселова камера с променлива бленда, която за първи път дава на iPhone физически контрол върху количеството светлина, влизащо през обектива. MacRumors събра основните разлики спрямо iPhone 17 Pro, а официалните спецификации на Apple потвърждават ключовите промени.

Дизайнът остава почти същият

Тази година Apple очевидно не е търсила нов външен образ на Pro моделите. iPhone 18 Pro остава с 6,3-инчов дисплей, а iPhone 18 Pro Max - с 6,9-инчов. Максималната яркост навън остава 3000 нита, а ултраширокоъгълната и телефото камерата продължават да бъдат 48-мегапикселови. MagSafe и Qi2 също остават ограничени до 25 W.

Най-видимата промяна отпред е по-малкият Dynamic Island. Той вече може да показва едновременно до три активности в реално време - например маршрут, полет и таймер - вместо потребителят да превключва между приложенията.

Под почти същата външност обаче телефонът е доста различен.

Ето всички основни промени спрямо iPhone 17 Pro

MacRumors подробно сравнява двете поколения, а списъкът показва, че Apple е концентрирала усилията си повече върху хардуера и камерите, отколкото върху дизайна.

  • Чипът A20 Pro заменя A19 Pro - до 20% по-висока производителност на процесора и до 40% по-висока производителност на графиката.

  • Графичният процесор вече е 7-ядрен вместо 6-ядрен при A19 Pro.

  • Производителността при задачи с изкуствен интелект е приблизително удвоена благодарение на новия Dual 16-core Neural Engine.

  • Охладителната система е преработена - изпарителната камера има три пъти по-голяма площ и позволява до 40% по-висока производителност при продължително натоварване.

  • Dynamic Island е по-малък и може да показва до три активности в реално време едновременно.

  • Основната 48MP камера вече има променлива бленда - ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 и ƒ/4 вместо фиксираната ƒ/1.78 при iPhone 17 Pro.

  • Основната камера предлага около 50% по-добро представяне при слаба светлина.

  • Добавени са ръчни настройки за бленда, скорост на затвора и баланс на бялото, както и хистограма.

  • Новата функция Apple Reference Image създава удостоверени снимки, чиито оригинални данни могат да бъдат проверени след заснемането им.

  • Кинематографични ефекти вече могат да се добавят и след като видеото е заснето.

  • Кинематографичният режим достига 4K Dolby Vision при 60 кадъра в секунда вместо 30 кадъра при предишното поколение.

  • Time-lapse вече може да се снима в 4K Dolby Vision.

  • Audio Mix е подобрен с по-добра обработка на гласа и отделяне на различните звуци.

  • Добавено е интелигентно проследяване на фокуса при снимки и видео.

  • Подобрен е видеозаписът при слаба светлина с резолюция 1080p.

  • iPhone 18 Pro достига до 36 часа възпроизвеждане на видео срещу 33 часа при iPhone 17 Pro.

  • iPhone 18 Pro Max достига до 45 часа възпроизвеждане на видео срещу 39 часа при iPhone 17 Pro Max.

  • Зареждането с кабел е по-бързо - до 50% за около 15 минути вместо приблизително 20 минути при предишните модели.

  • iPhone 18 Pro вече се предлага и с 2 TB място за съхранение. Досега максимумът при 6,3-инчовия Pro модел беше 1 TB.

  • Новите цветове са черно, сребристо, Glacier и бордо.

  • Телефоните са станали по-тежки - iPhone 18 Pro с около 5 грама, а Pro Max с около 16 грама спрямо предшествениците си.

  • Цената се увеличава със 100 долара - iPhone 18 Pro започва от 1199 долара, а iPhone 18 Pro Max от 1299 долара.

Камерата е голямата промяна

Именно тук iPhone 18 Pro най-сериозно се различава от предшественика си. Досегашните Pro модели от години използваха фиксирана бленда ƒ/1.78. При новия модел шест миниатюрни ламели физически променят отвора на обектива между четири стойности - ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 и ƒ/4.

Казано по-просто, камерата вече може да отвори обектива повече в тъмното, за да влезе повече светлина, или да го затвори при ярко осветление. Това дава и повече контрол върху дълбочината на рязкост - например дали фонът зад човека да бъде по-размазан или повече обекти в кадъра да останат ясни.

За хората, които снимат по-сериозно, Apple добавя и ръчен контрол върху блендата, скоростта на затвора и баланса на бялото. Това доближава приложението Camera до функциите, които досега по-често се търсеха в професионални приложения или традиционни фотоапарати.

Батерията прави един от най-големите скокове

Втората промяна, която вероятно ще бъде усетена от много повече хора от ръчната бленда, е батерията. По официални данни на Apple iPhone 18 Pro предлага до 36 часа възпроизвеждане на видео, а Pro Max - цели 45 часа. За стрийминг стойностите са съответно до 33 и 40 часа.

Променя се и зареждането. С подходящ USB-C адаптер с мощност 60 W или повече батерията може да достигне около 50% за 15 минути. Безжичното MagSafe зареждане обаче не получава подобен скок и остава до 25 W.

По-голямата изпарителна камера също има значение. При тежки игри, обработка на видео или продължително използване на камерата телефонът би трябвало да задържа високата си производителност по-дълго, вместо да намалява скоростта заради натрупаната топлина.

Струва ли си смяната от 17 Pro

Точно тук отговорът не е еднакъв за всички. Ако човек използва iPhone 17 Pro главно за разговори, социални мрежи, браузване и обикновени снимки, 18 Pro едва ли ще изглежда като революция. Размерът, дисплеят и общият дизайн почти не са променени.

За хората, които снимат много, правят видео, играят тежки игри или постоянно стигат до края на батерията, разликата вече е по-осезаема. Променливата бленда, ръчните настройки, по-бързият A20 Pro, новото охлаждане и по-дългият живот на батерията са именно подобренията, заради които Apple тази година очевидно иска да оправдае думата „Pro“.

Има обаче и цена за всичко това - буквално. Стартът вече е от 1199 долара за iPhone 18 Pro и 1299 долара за Pro Max. Предварителните поръчки започнаха на 12 септември, а продажбите стартират на 18 септември.

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Автор Иван Ангелов

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