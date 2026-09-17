По какво iPhone 18 Pro се отличава от 17 Pro? Важни характеристики

Новите iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на пръв поглед много приличат на миналогодишните модели, но Apple е направила сериозни промени там, където потребителят действително може да ги усети - при скоростта, камерите, охлаждането, батерията и зареждането. Най-голямата новост е основната 48-мегапикселова камера с променлива бленда, която за първи път дава на iPhone физически контрол върху количеството светлина, влизащо през обектива. MacRumors събра основните разлики спрямо iPhone 17 Pro, а официалните спецификации на Apple потвърждават ключовите промени.

Дизайнът остава почти същият

Тази година Apple очевидно не е търсила нов външен образ на Pro моделите. iPhone 18 Pro остава с 6,3-инчов дисплей, а iPhone 18 Pro Max - с 6,9-инчов. Максималната яркост навън остава 3000 нита, а ултраширокоъгълната и телефото камерата продължават да бъдат 48-мегапикселови. MagSafe и Qi2 също остават ограничени до 25 W.

Най-видимата промяна отпред е по-малкият Dynamic Island. Той вече може да показва едновременно до три активности в реално време - например маршрут, полет и таймер - вместо потребителят да превключва между приложенията.

Под почти същата външност обаче телефонът е доста различен.

Ето всички основни промени спрямо iPhone 17 Pro

MacRumors подробно сравнява двете поколения, а списъкът показва, че Apple е концентрирала усилията си повече върху хардуера и камерите, отколкото върху дизайна.

Чипът A20 Pro заменя A19 Pro - до 20% по-висока производителност на процесора и до 40% по-висока производителност на графиката.

Графичният процесор вече е 7-ядрен вместо 6-ядрен при A19 Pro.

Производителността при задачи с изкуствен интелект е приблизително удвоена благодарение на новия Dual 16-core Neural Engine.

Охладителната система е преработена - изпарителната камера има три пъти по-голяма площ и позволява до 40% по-висока производителност при продължително натоварване.

Dynamic Island е по-малък и може да показва до три активности в реално време едновременно.

Основната 48MP камера вече има променлива бленда - ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 и ƒ/4 вместо фиксираната ƒ/1.78 при iPhone 17 Pro.

Основната камера предлага около 50% по-добро представяне при слаба светлина.

Добавени са ръчни настройки за бленда, скорост на затвора и баланс на бялото, както и хистограма.

Новата функция Apple Reference Image създава удостоверени снимки, чиито оригинални данни могат да бъдат проверени след заснемането им.

Кинематографични ефекти вече могат да се добавят и след като видеото е заснето.

Кинематографичният режим достига 4K Dolby Vision при 60 кадъра в секунда вместо 30 кадъра при предишното поколение.

Time-lapse вече може да се снима в 4K Dolby Vision.

Audio Mix е подобрен с по-добра обработка на гласа и отделяне на различните звуци.

Добавено е интелигентно проследяване на фокуса при снимки и видео.

Подобрен е видеозаписът при слаба светлина с резолюция 1080p.

iPhone 18 Pro достига до 36 часа възпроизвеждане на видео срещу 33 часа при iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro Max достига до 45 часа възпроизвеждане на видео срещу 39 часа при iPhone 17 Pro Max.

Зареждането с кабел е по-бързо - до 50% за около 15 минути вместо приблизително 20 минути при предишните модели.

iPhone 18 Pro вече се предлага и с 2 TB място за съхранение. Досега максимумът при 6,3-инчовия Pro модел беше 1 TB.

Новите цветове са черно, сребристо, Glacier и бордо.

Телефоните са станали по-тежки - iPhone 18 Pro с около 5 грама, а Pro Max с около 16 грама спрямо предшествениците си.

Цената се увеличава със 100 долара - iPhone 18 Pro започва от 1199 долара, а iPhone 18 Pro Max от 1299 долара.

Камерата е голямата промяна

Именно тук iPhone 18 Pro най-сериозно се различава от предшественика си. Досегашните Pro модели от години използваха фиксирана бленда ƒ/1.78. При новия модел шест миниатюрни ламели физически променят отвора на обектива между четири стойности - ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 и ƒ/4.

Казано по-просто, камерата вече може да отвори обектива повече в тъмното, за да влезе повече светлина, или да го затвори при ярко осветление. Това дава и повече контрол върху дълбочината на рязкост - например дали фонът зад човека да бъде по-размазан или повече обекти в кадъра да останат ясни.

За хората, които снимат по-сериозно, Apple добавя и ръчен контрол върху блендата, скоростта на затвора и баланса на бялото. Това доближава приложението Camera до функциите, които досега по-често се търсеха в професионални приложения или традиционни фотоапарати.

Батерията прави един от най-големите скокове

Втората промяна, която вероятно ще бъде усетена от много повече хора от ръчната бленда, е батерията. По официални данни на Apple iPhone 18 Pro предлага до 36 часа възпроизвеждане на видео, а Pro Max - цели 45 часа. За стрийминг стойностите са съответно до 33 и 40 часа.

Променя се и зареждането. С подходящ USB-C адаптер с мощност 60 W или повече батерията може да достигне около 50% за 15 минути. Безжичното MagSafe зареждане обаче не получава подобен скок и остава до 25 W.

По-голямата изпарителна камера също има значение. При тежки игри, обработка на видео или продължително използване на камерата телефонът би трябвало да задържа високата си производителност по-дълго, вместо да намалява скоростта заради натрупаната топлина.

Струва ли си смяната от 17 Pro

Точно тук отговорът не е еднакъв за всички. Ако човек използва iPhone 17 Pro главно за разговори, социални мрежи, браузване и обикновени снимки, 18 Pro едва ли ще изглежда като революция. Размерът, дисплеят и общият дизайн почти не са променени.

За хората, които снимат много, правят видео, играят тежки игри или постоянно стигат до края на батерията, разликата вече е по-осезаема. Променливата бленда, ръчните настройки, по-бързият A20 Pro, новото охлаждане и по-дългият живот на батерията са именно подобренията, заради които Apple тази година очевидно иска да оправдае думата „Pro“.

Има обаче и цена за всичко това - буквално. Стартът вече е от 1199 долара за iPhone 18 Pro и 1299 долара за Pro Max. Предварителните поръчки започнаха на 12 септември, а продажбите стартират на 18 септември.