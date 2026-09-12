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McLaren P1 GTR излиза на пътя

McLaren P1 GTR излиза на пътя

Вариантът, който ще е законен извън пистата, ще е с 60 кг по-лек, но отново ще впряга 990 коня мощ 990 коня ще излязат съвсем скоро от пистата и ще с...

12 юли | 16:30
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