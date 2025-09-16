Лъснаха тайните на бъдещия нов модел смартфон Xiaomi

В интернет се появиха нови подробности за

Xiaomi 16, следващия флагман на китайската марка.

Според GizmoChina новият продукт ще донесе значителни подобрения в производителността, живота на батерията и възможностите за фото/видео.

Xiaomi 16 ще получи 6,3-инчов LTPO OLED дисплей с резолюция 1,5K.

По днешните стандарти той е компактен. На пазара на флагмани на Android почти няма модели с по-малък диагонал на матрицата. Хардуерната платформа ще бъде базирана на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Капацитетът на батерията би трябвало да е 7000 mAh, което е огромен скок спрямо 5400 mAh на предшественика.

Зареждане: 100W кабелно и 50W безжично

Що се отнася до камерите, очаква се система от три 50-мегапикселови обектива: основен модул, ултраширокоъгълен обектив и телемакро обектив. Вместо 32-мегапикселовата селфи камера, която не се е променяла от серията Xiaomi 13, ще бъде инсталиран 50-мегапикселов сензор с автофокус.

Защита от прах и влага: IP69. Този стандарт е по-често срещан при плътни устройства, отколкото при тънки флагмани.

ОС: HyperOS 3

Що се отнася до външния вид Xiaomi 16 ще има по-заоблен корпус, подобен на настоящите смартфони на Apple. Вътрешни източници говорят и за

рекордно тънки рамки около екрана.

Според слуховете серията Xiaomi 16 ще бъде пусната по-рано от обичайното тази година. Издаването ще се измести от октомври-ноември до края на септември. Очаква се продуктовата гама да включва три модела: Xiaomi 16, 16 Pro и 16 Pro Max (нов модел).

Приблизително по същото време ще започне пускането на HyperOS 3, която ще включва една от основните функции на iPhone - „динамичния остров“ Super Island. В момента е известно, че повече от 100 устройства ще бъдат актуализирани до HyperOS 3.

